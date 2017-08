CKOI forme Le clan MacLeod

Malgré de bons sondages, CKOI revampe son émission du retour. Nouveau titre, nouvelle équipe, mais même Peter MacLeod.

L’humoriste demeure en poste et pilotera Le clan MacLeod en compagnie de Valérie Roberts et Patrick Marsolais. Ces derniers succèdent à Kim Rusk et Philo Lirette, qui épaulaient le stand-up comique aux Poids lourds du retour depuis 2015. François Pérusse participait également au rendez-vous.

Kim Rusk quitte la station pour Canal Vie, où elle animera La belle gang cet automne. Quant à Philo Lirette, on indique qu’il « relèvera d’autres défis ».

« On veut amener Peter ailleurs », déclare Jean-Sébastien Lemire, directeur général de CKOI, au Journal.

Pas de langue de bois

Le clan Macleod entrera en ondes le lundi 28 août à 15 h. Peter MacLeod y discutera de toutes sortes de sujets d’actualité, chose à laquelle il a pris goût dans Les poids lourds du retour. « Je n’ai pas la langue de bois, souligne l’humoriste au téléphone. On me dit souvent que je dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et plus les années passent, plus j’ai du vécu et plus j’ai des choses à partager. Ça peut être très payant en ondes. »

Bien qu’il avoue avoir dû faire « un petit deuil » de Kim Rusk et Philo Lirette, Peter MacLeod dit avoir hâte d’entamer la saison avec Valérie Roberts et Patrick Marsolais.

« Valérie, c’est une communicatrice hors pair. Mais c’est aussi quelqu’un de très drôle. On va pouvoir se taquiner en ondes. »

« J’ai déjà travaillé avec Pat, poursuit le comique. Il est capable d’être tellement fou ! Il m’a fait pleurer de rire durant la séance photo qu’on a faite pour le show. »

Quatrième micro

Le trio MacLeod-Roberts-Marsolais accueillera chaque jour un coanimateur invité différent. Ce sera Korine Côté les lundis, Pier-Luc Funk les mardis et jeudis, Marie-Lyne Joncas les mercredis et Pierre-Yves Lord les vendredis. Réalisés au cours des dernières semaines, les tests avec chacun d’eux ont été concluants. « On voulait dynamiser les discussions », déclare Jean-Sébastien Lemire.

« Ça va constamment changer la dynamique, ajoute MacLeod. Ça va nous empêcher d’être trop confortables dans nos pantoufles. »