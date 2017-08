Coupable d’avoir mis le feu à sa maison par jalousie

JOLIETTE | Un homme de Lanaudière a plaidé coupable d’avoir mis le feu à sa résidence, car il était frustré que sa copine ne réponde pas à ses textos.

Le 1er août 2016 vers 22 h, Raymond Junior Poudrier est devenu furieux parce que sa copine ne répondait pas à ses messages.

Pour l’obliger à lui répondre, le camionneur de métier, comme sa conjointe, lui a envoyé des messages de menaces. Il a écrit qu’il allait mettre le feu à la résidence qu’il possédait avec son père et qu’il allait se jeter dans le feu.

Photo tirée de Facebook

Jaloux

Après avoir allumé l’incendie de la maison située au 1880, chemin de la Sablière à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière, Raymond Junior Poudrier a plutôt choisi de fuir les lieux, en marchant le long de la route.

Les pompiers qui se dirigeaient vers la demeure en flammes l’ont aperçu et ont communiqué avec la Sûreté du Québec, qui l’a arrêté quelques instants plus tard.

Il y a un an, la conjointe de l’homme de 42 ans, Nelly, avait déclaré au Journal que celui-ci était extrêmement jaloux, mais qu’il n’avait jamais été violent. À l’époque, elle avait demandé que son nom de famille soit protégé.

Cannabis

Hier, Nelly a refusé de commenter le plaidoyer de culpabilité de Raymond Junior Poudrier.

Parmi les décombres de la maison, les policiers ont découvert 16 plants de cannabis de 12 pouces de haut, ainsi qu’une lampe.

Raymond Junior Poudrier a reconnu les avoir eus en sa possession, mais a précisé que c’était pour sa consommation personnelle et non dans le but d’en faire le trafic.

Le criminel a ainsi plaidé coupable à un total de trois chefs d’accusation, hier après-midi au palais de justice de Joliette, soit d’avoir causé intentionnellement un incendie, d’avoir eu en sa possession 16 plants de cannabis et d’avoir été trouvé en état d’ébriété au volant d’un véhicule dont il avait la garde.

Endormi et saoul

À la suite de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, le juge Claude Lachapelle a ordonné la rédaction d’un rapport présentenciel, en vue des observations sur la peine, qui auront lieu en novembre.

Raymond Junior Poudrier a donc également reconnu sa culpabilité à un autre chef d’accusation. Il a admis avoir été intercepté par la police alors qu’il était endormi, en état d’ébriété, au volant de son véhicule en marche dans un stationnement de Saint-Félix-de-Valois, le 13 septembre 2014.

Le juge Lachapelle a donc ordonné que son permis de conduire lui soit retiré pour un an, en plus de lui imposer une amende de 1000 $. Il ne pourra donc pas exercer son métier de camionneur.