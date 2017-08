Denis Shapovalov renverse Rafael Nadal et soulève le Stade Uniprix

Le Canadien Denis Shapovalov a créé une onde de choc, jeudi soir, au Stade Uniprix en défaisant la première tête de série de la Coupe Rogers et le deuxième joueur mondial, Rafael Nadal.

Au terme d’une longue et époustouflante bataille de 2h45 min, l’Ontarien de 18 ans remporté le match de troisième tour en trois manches de 3-6, 6-4 et 7-6 (4).

Dès les premiers instants du match, Shapovalov a surpris par son aplomb et sa capacité à soutenir l’échange face à l’Espagnol de 31 ans, 15 fois couronné en tournoi du Grand Chelem.

C’est seulement à 3-3 que Nadal a commencé à se détacher progressivement de son adversaire pour finalement enlever la première manche

Le 143e joueur mondial n’avait pas dit son dernier mot. Il a attaqué la deuxième manche en force et s’est rapidement forgé une avance de 3-0, puis de 4-1.

Même si Nadal est revenu de l’arrière pour égaler à 4-4, Shapovalov s’est accroché à son service au neuvième jeu de la deuxième manche. Il a brisé le service adverse au jeu suivant pour forcer la tenue d’une manche ultime.

La troisième manche a été une lutte de tous les instants et les deux joueurs ont défendu leur service avec brio. La manche et le match se sont donc décidés au bris d’égalité où le jeune Canadien - auteur de neuf as - a prévalu.

En quart de finale, Shapovalov affrontera le Français Adrian Mannarino, le tombeur de Milos Raonic, mercredi.

Gretzky fait parler de lui

Joueur le plus prolifique de tous les temps au hockey, Gretzky s'est fait remarquer sur le court central de manière étrange. La «Merveille» assistait au match lorsque son téléphone cellulaire lui a glissé entre les doigts.

L'appareil est tombé sur la surface de jeu, dans l'aire de fond. Pas moins de trois chasseurs de balles lui sont venus en aide pour le récupérer.

Heureusement pour l’ancien numéro 99, Nadal s'était momentanément retiré au vestiaire pendant l'incident.