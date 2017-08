Eugenie Bouchard éliminée en double

La Montréalaise Eugenie Bouchard et sa partenaire tchèque Karolina Pliskova ont subi l’élimination dans un match de deuxième tour en double à la Coupe Rogers, s’inclinant 7-5, 1-6 et 11-9 contre l’Allemande Anna-Lena Groenfeld et la Tchèque Kveta Peschke, jeudi à Toronto.

Du même coup, les perdantes ont raté une occasion d’affronter au tour suivant le duo de la Suissesse Martina Hingis, qui joue aux côtés de la Taïwanaise Yung-Jan Chan.

Bouchard et Pliskova, détentrice du premier rang mondial en simple, ont claqué les deux seuls as de l’affrontement et ont dominé avec un pourcentage de 58 % de points gagnés.

Leurs rivales ont également commis sept doubles fautes, alors que l’équipe de «Genie» en a commis trois.

En simple, la représentante de la Belle Province avait plié l’échine d’entrée de jeu 6-3 et 6-4 devant la Croate Donna Vekic.