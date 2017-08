Green et Woods ont tourné la page, mais...

S.J. Green et Bear Woods vivront des émotions particulières, vendredi soir, alors qu’ils sauteront sur le terrain du Stade Percival-Molson.

Même s’ils affirment qu’ils ont tourné la page sur la fin de leur association avec les Alouettes, ils n’ont pas évité les questions des journalistes montréalais à ce sujet.

« Le directeur général Kavis Reed m’a dit qu’il voulait se rajeunir à ma position, mais il a décidé de garder Kyries Hebert (36 ans) et Chip Cox (34 ans). J’ai eu de la difficulté à comprendre son raisonnement, a expliqué le secondeur âgé de 30 ans qui a été libéré lors de la deuxième journée du camp d’entraînement. Il est passé à l’action au pire moment possible et ça m’a coûté beaucoup d’argent. J’aurais aimé mieux qu’on me retranche avant le camp.

« Je suis toutefois heureux que Jacques Chapdelaine ait donné la bonne version des faits aux médias. Quant à Reed, je vais le garder dans mes prières. »

Quelques jours plus tard, il a accepté une offre des Argonauts par l’entremise de Jim Popp. Woods lui donne raison jusqu’à maintenant avec 45 plaqués et un sac du quart depuis le début de la campagne.

Un Green diplomate

Quant à Green, il a été plus nuancé dans ses propos au sujet de son échange, qui est survenu deux semaines après le mini-camp en Floride.

« J’ai tourné la page sur ce qui est arrivé en avril dernier, a souligné Green. Je suis heureux que les Argos m’aient accueilli à bras ouverts et je sens que je fais partie de la famille. »

Les Alouettes avaient décidé d’échanger Green pour des raisons médicales et financières. Pour ceux qui se le demandent, son genou, qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant la majorité de la saison dernière, va très bien. Et il ne porte pas d’orthèse pour jouer ses matchs. Il prouve qu’il n’en a pas besoin alors qu’il a récolté 673 verges et trois touchés à ses sept premières parties avec les Argonauts.

Il avoue qu’il a eu une étrange sensation quand il a vu la ville de Montréal jeudi.

« La réalité m’a frappé en plein visage : je joue maintenant pour Toronto et plus à Montréal, a-t-il souligné. Pour ce qui est de la rencontre, j’espère que je pourrai demeurer en contrôle de mes émotions. Même si je me suis préparé, je ne sais pas comment je vais réagir.

« Ça pourrait être bizarre à un certain point. Je vais y aller une minute et un jeu à la fois. »