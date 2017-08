Hollywood débarque bientôt à Forestville

La petite ville de Forestville, sur la Côte-Nord, aura la chance de vivre la frénésie hollywoodienne au cours des prochaines semaines alors qu’elle accueillera le plateau de tournage de la série télé américaine The Truth About The Harry Quebert Affair.

Depuis plusieurs semaines déjà, la ville et les résidents de Forestville se préparent fébrilement pour ce tournage qui doit débuter lundi et se poursuivre dans leur coin de pays jusqu’à la fin du mois d’août.

Pour souligner la venue de cette importante production hollywoodienne, la municipalité a même fait inscrire le nom « Forestville » en lettres géantes à l’entrée de la ville, en guise de clin d’œil au célèbre panneau « Hollywood » qui trône sur une colline de Los Angeles.

« Il y a beaucoup de fébrilité et de saine curiosité chez nous en ce moment avec ce tournage, indique la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, en entrevue au Journal.

« On est une petite communauté de 3400 personnes, alors ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’accueillir un tournage aussi important. On a travaillé pendant un an pour attirer cette production et on est très fiers de savoir que notre ville a été choisie pour la beauté naturelle de nos plages. Ce tournage représente une belle occasion de faire découvrir le charme et la beauté de nos paysages. »

Photo courtoisie

Retombées importantes

Intitulée The Truth About The Harry Quebert Affair, la série télé s’inspirera du livre La vérité sur l’affaire Harry Quebert, un best-seller de l’auteur suisse Joël Dicker qui a remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française en 2012. Le livre raconte l’histoire d’un jeune écrivain qui tente de résoudre un meurtre survenu une trentaine d’années plus tôt dans une petite ville côtière du New Hampshire.

C’est le cinéaste français Jean-Jacques Annaud (Le nom de la rose, Sept ans au Tibet) qui réalisera la série. Les acteurs n’ont pas encore été annoncés.

L’équipe de production de la série travaille depuis déjà plusieurs semaines à construire des décors sur une plage du secteur de la Baie-Verte, où aura lieu le tournage. Plusieurs habitants de la région auront la chance de travailler pour la production, notamment comme figurants.

Selon Mme Anctil, le tournage devrait générer des retombées de plus d’un million de dollars pour Forestville.

« Ce tournage représente une fenêtre d’opportunité exceptionnelle pour nous et on ne veut pas qu’elle se referme par la suite, souligne la mairesse. Toute la communauté travaille donc ensemble pour que l’équipe de tournage soit satisfaite de leur passage chez nous. »