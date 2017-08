Jaromir Jagr surpris de ne pas avoir de contrat

Jaromir Jagr est toujours à la recherche d’un emploi dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la prochaine saison, et le vétéran attaquant tchèque ne s’attendait pas à devoir attendre si longtemps avant de décrocher un contrat.

L’ailier droit de 46 ans a indiqué mercredi que les seules négociations sérieuses qu’il avait menées étaient avec la formation HC Kladno, dans la deuxième ligue tchèque. Une équipe dont il est le propriétaire.

«Le propriétaire de Klado sait ce qu’il veut, a commencé par plaisanter Jagr, selon des propos repris par le site officiel de la LNH. Sérieusement, je ne sais pas ce qui se passe. Je laisse tout ça entre les mains de mon agent [Petr Svoboda]. Il y a quelques équipes de la LNH qui se sont montrées intéressées, mais il n'y a rien de sérieux pour le moment.»

Prêt à tout moment

L’option de Kladno serait intéressante pour Jagr, de l’avis du principal intéressé, puisqu’un début de saison en deuxième division lui permettrait de parapher une entente avec un club du circuit Bettman en cours de saison.

«Je serais à la maison, et j’aurais la chance de partir pour la LNH à tout moment s’il y a une opportunité. Disons qu’une équipe doit composer avec de nombreuses blessures. Je pourrais venir en aide le jour suivant.»

Quoi qu’il en soit, Jagr espère encore obtenir une chance dans de bonnes circonstances, espérant qu’une formation sera prête à négocier sérieusement pour lui offrir un rôle important.

«Ce qui est le plus important pour moi, c’est de voir de l’intérêt d’une équipe. Plus un club montre de l’intérêt, plus j’ai de chance d’avoir un rôle important. Ensuite, ce sera à moi d’utiliser cette occasion.»

«Pour le moment, je dois me préparer pour être prêt, si une équipe me fait signe. C’est tout ce qui m’importe, présentement.»

Des plateaux à portée de main

Jagr pourrait atteindre le premier rang au chapitre des matchs joués au cours de la prochaine campagne, alors qu’il en compte 1711, soit 56 de moins que Gordie Howe.

Le Tchèque pourrait également surpasser Howe au deuxième rang de tous les temps pour les buts, alors qu’il a fait bouger les cordages 765 fois, 36 de moins que Howe.

«J’aurais probablement besoin de deux autres saisons pour y arriver», a admis Jagr.