Karolina Pliskova passe en quart de finale

Alors qu’elle menait au compte de 6-2, 6-7 (4) et 1-0, Karolina Pliskova a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe Rogers en vertu de l’abandon de la Japonaise Naomi Osaka, jeudi à Toronto.

Osaka souffrirait d’une blessure à l’abdomen.

La première tête de série a malgré tout dominé au service, avec 12 as. Elle a remporté le point lors de 73 % des échanges, avec sa première balle de service.

La Tchèque affrontera la gagnante du duel opposant Agnieszka Radwanska, 10e tête de série, à la Danoise Caroline Wozniacki, sixième favorite.

Pliskova et Eugenie Bouchard disputeront par ailleurs un match de double face à l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et la Tchèque Kveta Peschke, plus tard jeudi.