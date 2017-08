La Fondation Rêves d’enfants récolte 222 724$

Le tournoi de golf de la Fondation Rêves d’enfants a récolté la somme de 222 724 $. La Fondation accorde leur rêve le plus cher aux enfants de 3 à 17 ans atteints d’une maladie qui menace la vie. Depuis plus de 30 ans, la Fondation est venue en aide à près de 7500 enfants et à leurs familles au Québec. Grâce à Air Transat, un partenaire majeur de la Fondation, des milliers de jeunes voient leurs rêves devenir une réalité.

Photos courtoisie, Julie Morel

Les enfants de rêve Zakaël et Ariane sont entourés de Jonathan Guilbault, Martin Vachon, la mascotte Rêveur !, Annie-Soleil Proteau, Juli Meilleur, directrice générale Fondation Rêves d’enfants et Jean-François Lemay, président directeur général d’Air Transat.

Photos courtoisie, Julie Morel

Ces rêves font une différence extraordinaire dans la vie des enfants gravement malades. Le meilleur trio de longs cogneurs était composé de Derek Aucoin, Hugo Giroux et Martin Vachon.

Photos courtoisie, Julie Morel

Cette année, Rêves d’enfants prévoit accorder plus de 300 nouveaux rêves au Québec ; cela représente près d’un rêve par jour. Juli Meilleur, DG de la Fondation Rêves d’enfants, est entourée de Martin Vachon, Normand Brathwaite et Annie-Soleil Proteau.

Photos courtoisie, Julie Morel

L’enfant de rêve, Zakaël et la mascotte Rêveur sont accompagnés de Dominique Toupin, chef, Amélioration des affaires et licences, Air Transat, Juli Meilleur, DG de la Fondation Rêves d’enfants, et la dynamique femme d’affaires Suzie Villeneuve.

Photos courtoisie, Julie Morel

Chaque rêve représente une aventure unique pour répondre aux attentes de chacun des enfants. L’humour était au rendez-vous avec Jonathan Guilbault, Jean-Michel Anctil et Master Bougaricci.

Photos courtoisie, Julie Morel

William Savage, l’enfant de rêve en 2008 de la Fondation Rêves d’enfants, est un exemple de courage et de persévérance pour les jeunes atteints d’un cancer. Malgré ses trois cancers, il n’a jamais cessé de se battre pour finalement gagner sa bataille contre le cancer.