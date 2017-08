Les années folles...

SAINT-CUTHBERT | À une certaine époque, on ne pouvait imaginer un Grand Prix de Trois-Rivières sans la présence d’un membre de la célèbre famille Villeneuve.

Et particulièrement de Jacques, le frère de Gilles, qui compte 17 participations à cet événement, dont on célèbre les 50 ans d’existence en 2017.

« J’y ai vécu de bons moments, s’est rappelé l’ancien pilote âgé aujourd’hui de 63 ans. Moi, finir deuxième ne m’intéressait pas, comme partout ailleurs. Des fois ça passait, d’autres fois ça cassait. L’important, c’était de donner le maximum. Je voulais toujours rouler en avant et gagner. »

« Au début des années 1990, j’étais sans volant, mais l’organisation tenait à ma participation en attirant des commanditaires uniquement pour cette course, dit-il. C’étaient souvent des ententes de dernière minute.

« Je m’étais qualifié troisième, raconte-t-il. Sur la grille, j’ai constaté qu’il y avait un bon espace entre les deux premiers et me suis dit que je devais tenter de me faufiler entre les deux, dès le signal du départ.