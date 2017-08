Les coups de coeur d'Ariane Lavigne

L’ex-athlète québécoise de snowboard alpin Ariane Lavigne est aujourd’hui nutritionniste et connaît mieux que personne les secrets de l’alimentation. Elle travaille même auprès de la fédération sportive Tennis Canada, dans le cadre de la Coupe Rogers. Ayant grandi dans les Laurentides, la médaillée olympique habite maintenant Montréal et décrit la métropole comme effervescente. Voici donc les endroits favoris de l’ancienne grande olympienne.

Oh, mon Dieu, j’aime beaucoup de restaurants à Montréal. D’abord, je vais nommer le restaurant Aux Vivres, car je suis une cliente régulière ! C’est un restaurant végétarien situé sur le Plateau, sur le boulevard Saint-Laurent. Tout est bon, autant le menu qui se trouve dans la salle à manger qu’au comptoir pour emporter. J’aime bien les smoothies qui sont très nutritifs et il y a beaucoup d’options santé. Sinon, il y a aussi la Panthère Verte, qui est aussi un restaurant végétarien qu’il vaut la peine de découvrir.

Mmmmm le café. Je suis une grande fanatique de café. J’en ai vraiment besoin d’un par jour et c’est vraiment mon bonheur au quotidien. Alors, pour un bon café dans le sud-ouest, je vais nommer le Café Saint-Henri. De plus, j’aime ce quartier émergent, où tout se développe rapidement.

Une adresse secrète à découvrir ?

Je vous dirais l’Épicerie Latina sur la rue Saint-Viateur. C’est un marché où l’on déniche des produits fins et locaux. C’est tellement gourmand. Je dois souligner à quel point j’apprécie la fraîcheur des aliments. Les fruits et les légumes sont toujours appétissants. Il y a aussi l’épicerie Bio Terre, qui offre des aliments biologiques. Je découvre toujours de nouveaux aliments et des nouvelles variétés de grains. C’est vraiment santé !