Les jeunes sans-abri sont souvent passés par les services de protection de l’enfance

TORONTO | Près de trois jeunes sans-abri sur cinq ont eu affaire aux services de protection de l’enfance au Canada, montre une étude réalisée par l’organisme le Rond-point de l’itinérance et publiée mercredi.

Selon l’étude, 57,8 % des jeunes sans-abri ont été en contact avec des organismes comme le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

«Cette découverte devrait fâcher la population. Elle laisse croire que nous manquons à notre obligation de protéger et prendre soin des enfants et des jeunes au Canada», a déploré Naomi Nichols, professeure spécialisée dans la jeunesse et l’itinérance à l’Université McGill, dans un blogue publié sur le site du Rond-point.

Les autochtones sont aussi surreprésentés parmi les jeunes, tant en matière de prestation de services auprès d’organisme de protection de l’enfance que chez les jeunes itinérants.

Même constat du côté des jeunes issus de la communauté LGBTQ et des jeunes «racisés», ont noté les chercheurs.

«Structurellement et systématiquement, les institutions pour les jeunes et le gouvernement canadien ont été incapables de faire en sorte que tous les jeunes vivant au Canada aient accès à la justice [...] et aux choses essentielles à la survie: nourriture saine, eau potable, logement adéquat et sécuritaire et accès aux soins de santé, incluant ceux nécessaires au bien-être mental», a dénoncé Mme Nichols.