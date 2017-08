Dernièrement, je me promenais tard en ville. J’ai eu la vague impression que les rues se transformaient, qu’un autre monde voyait le jour, durant la nuit. Lorsque le soleil se couche, des restaurateurs se réunissent, les amis un peu bourrés parlent fort sur leurs balcons et des promoteurs de bars attirent toujours les oiseaux de nuit... à votre tour de découvrir les activités qui grouillent ce week-end, lorsque Montréal est en mode nocturne.

Halal Guys vous nourrit jusqu’à 4 heures du mat

Photo courtoisie

Il y a presqu’un an, la chaîne de restauration rapide new-yorkaise Halal Guys ouvrait une première succursale à Montréal. Franchement, la nourriture halal américaine ne me disait rien au début, parce que je ne digère pas facilement la bouffe rapide! Bref, lorsqu’en juin dernier, ils ont ouvert une deuxième location sur la rue Saint-Denis, j’y suis finalement allée et j’ai compris le succès de l’entreprise. Il faut savoir que le gyro de bœuf et le poulet sont leurs grandes spécialités. Que ce soit en sandwich pita ou en plat, la viande est agrémentée de leur fameuse sauce blanche secrète. Tout est dans la sauce, mesdames et messieurs! Pour les végétariens, il y a des falafels sur le menu qui peuvent être servis avec salade et riz. J’ai vraiment aimé leur houmous avec olives que j’ai dégusté avec beaucoup de plaisir, très tard, dans la nuit. Le restaurant est ouvert jusqu’à quatre heures du matin. C’est vraiment à point, lorsqu’on a une fringale nocturne!

1732, rue Saint-Denis et 1448, Mackay, Montréal

Sparkling rosé de soir

Photo courtoisie

Lorsque le week-end arrive à grands pas, j’invite souvent des copines à prendre un verre à la maison, avant de sortir. Comme dans l’expression «beau, bon, pas cher», j’ai déniché la nouvelle bouteille Sparkling Rosé de Ruffino. Attention, ce n’est pas du champagne, mais bien un vin mousseux, tout aussi festif, à mon avis! À la première gorgée, on savoure les notes de fraises et de pétales de rose. Puis, on goûte les saveurs de fruits blancs et de fruits rouges, plutôt délicates et qui donnent une fraîcheur en bouche. Les bulles ne sont pas trop franches, mais juste assez élégantes. À quatre filles, disons que les bulles se sont vite volatilisées!

Disponible à 17,10$ à la SAQ

Village éphémère Party ALT COURT

Photo courtoisie

Tennis. Artiste. Party. C’est ce qui vous attend à l’événement ALT Court qui termine l’édition de la Coupe Rogers en beauté! Cette année, c’est sous le viaduc Van Horn que toutes les activités se dérouleront. Le concept: recevoir dix artistes locaux qui se confronteront en cinq matchs (plusieurs artistes performeront ensemble en duel, demain soir et samedi). Par exemple, demain soir, le chef Hakim Chajar affrontera l’artiste pop art Antoine Tava, question de divertir la foule. De plus, camions de bouffe de rue et kiosques de breuvages alcoolisés seront sur place pour rassasier les participants. À noter que vendredi, la soirée se poursuivra jusqu’à près 23 heures et que vous pouvez profiter des zones de détente et des installations interactives.

Sous le viaduc Van Horne, entrée sur avenue de Gaspé, arrondissement Rosemont La Petite-Patrie