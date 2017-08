Netflix hausse ses tarifs au Canada

MONTRÉAL – La plate-forme de diffusion de vidéo en continu Netflix vient d’augmenter les tarifs de tous ses forfaits offerts au Canada.

Cette hausse, qui entre en vigueur ce jeudi, touche tant les nouveaux abonnés que les clients existants. Selon leur abonnement, les utilisateurs constateront donc une hausse de 1 $ à 2 $ sur leurs prochaines factures. Les membres actuels recevront un courriel au cours des prochaines semaines leur expliquant ce changement.

Le forfait de base, qui permet de regarder des vidéos sur un seul vidéo et qui n’offre pas la qualité HD, augmente de 1 $ et coûte désormais 8,99 $. Même chose pour le forfait Standard, qui permet le visionnement sur deux écrans simultanés et qui donne accès à la haute définition. Cet abonnement coûte maintenant 10,99 $.

C’est le forfait Premium, qui permet de regarder des films et des séries sur quatre écrans en même temps, qui est touché par l’augmentation la plus importante. Il faudra débourser 2 $ de plus par mois pour y avoir droit, soit 13,99 $.

Dans un communiqué transmis à TVA Nouvelles, Netflix souligne que ces changements n’affectent que les abonnés canadiens de son service.

«De temps en temps, les forfaits et les tarifs de Netflix sont ajustés puisque nous ajoutons plus de contenu télé exclusif, nous développons de nouvelles fonctionnalités et nous améliorons l’expérience générale de Netflix pour aider nos membres à trouver de bonnes choses à regarder encore plus rapidement», a déclaré le géant de la diffusion en ligne.

La dernière hausse de tarifs de Netflix au Canada remontait au mois d’octobre 2015.