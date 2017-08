Nous serons tous plus légers lors de l’éclipse solaire

Les effets gravitationnels de la Lune et du Soleil lors de l’éclipse solaire du 21 août prochain feront en sorte qu’on aura tous à peine quelques grammes de moins.

Lors d’une éclipse solaire (et lors de chaque nouvelle lune, donc à chaque mois) la Lune et le Soleil sont du même côté de la Terre. Leur force gravitationnelle combinée nous tire légèrement (très, très légèrement) vers le haut, puisque nous sommes «attirés» par eux, en quelque sorte.

Ce qui est spécial avec l’éclipse solaire, c’est que la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés, combinant donc la direction de leur force. La Lune n’étant pas dans le même plan d’orbite que celui de la Terre autour du Soleil, la direction de sa force gravitationnelle est oblique la plupart du temps.

Le 21 août prochain, la Terre sera à 151,4 millions de km du Soleil et à 365,649 km de la Lune.

En utilisant la Loi universelle de la gravitation de Newton, pour une personne de 80 kg, la Terre compte pour 784,1 Newtons de force, la Lune fournit 0,0029 Newton et le Soleil, 0,4633 Newton.

En calculant grossièrement le jeu des forces, soustrayons simplement les forces de la Lune et du Soleil de celle de la Terre. La Lune et le Soleil étant parfaitement alignés, leur force nous enlève de la masse.

784,1-0,0029-0,4633 = 783,634 Newtons

En soustrayant ce résultat à la force originale, 784,1 N, ça donne donc une différence de 0,466 N, ou encore, en faisant la conversion, de 0,0475 kg. Ceci équivaut à 47,5 grammes ou encore 0,1 livre. C’est très, très peu.

À moins d’avoir une balance extrêmement précise, vous ne vous rendrez pas compte de cette légèreté aussi subtile que temporaire.

Cependant, les effets combinés des forces gravitionelles de la Lune et du Soleil est beaucoup impressionnante sur de grande masse. On connaît les marées, évidemment, mais lors des nouvelles lunes, la croûte terrestre (!) est légèrement soulevée par l’attraction de la Lune et du Soleil. La NASA affirme que le sol, considéré sur une distance de 1000 km, se soulève de 40 millimètres!

C’est minime, mais c’est assez pour nous jeter par terre (plus élevé de 40 mm)!