Pro-Am Gagné-Bergeron: Pacioretty garde le cap

À la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Max Pacioretty avait préféré ne pas trop commenter les dossiers chauds sur la table de son directeur général Marc Bergevin. Un mois plus tard, Alexander Radulov et Andreï Markov partis, le capitaine du Canadien demeure optimiste en prévision de la prochaine saison.

Pacioretty était l’une des têtes d’affiche de la neuvième édition du Pro-Am Gagné Bergeron tenu jeudi au complexe sportif de L’Ancienne-Lorette, au profit de trois organismes qui viennent en aide aux enfants de la région de Québec.

« Markov et Radulov étaient deux excellents joueurs. J’aurais aimé que les deux reviennent, mais cela n’est pas arrivé, a réagi l’Américain, entouré par la meute de journalistes.

Ce n’est pas vraiment mon boulot de spéculer sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas de retour et de juger sur ce qui n’a pas fonctionné, mon boulot est de regarder vers l’avant avec l’équipe qu’on a et de me concentrer sur ce qu’on doit accomplir. Avec un peu de chance, on va atteindre notre but. »

« Une bonne équipe »

Même si les changements effectués par l’état-major du Canadien durant l’été n’ont pas trop modifié le portrait global de la formation montréalaise, outre l’ajout de Jonathan Drouin par voie de transaction, Pacioretty a exprimé toute sa confiance envers ses coéquipiers.

« Nous avons une bonne équipe et nous avons une bonne équipe depuis longtemps, a-t-il dit sans trop se mouiller. On se sent en confiance avec ce groupe. Ce qui est arrivé il y a deux ans était une erreur de parcours et on a montré l’an passé qu’on était une bonne équipe.

Évidemment, les séries se sont terminées un peu rapidement et il y a peut-être des choses que l’on aurait pu faire différemment, mais toutes les expériences aident à nous améliorer.

Tout le monde prédit ce qui arrivera durant la saison avant celle-ci, mais je n’ai pas vu grand analyste avoir raison sur les résultats. Il faut que plusieurs aspects soient réunis pour qu’une chimie se crée entre les joueurs, à l’extérieur comme sur la glace. Ultimement, c’est comme ça qu’on gagne. »

Drouin et lui s’entraînent régulièrement ensemble à Montréal. Pour le nouveau venu, le départ de Radulov ne signifie pas nécessairement que la pression est sur toutes ses épaules pour guider le Tricolore en attaque.

« Je pense qu’il n’y a pas que moi qui aurai besoin de produire en attaque, a répondu le Québécois en marge de l’événement. On a Pacioretty, Gally (Gallagher), je pense qu’on est tous dans le même bateau pour ça. »

Heureux pour Price

Pacioretty s’est réjoui de la prolongation de contrat à long terme (8 ans pour

84 M$) offert à Carey Price au lendemain de l’ouverture de la période des agents libres. Cette entente sera effective à partir de la saison 2018-2019.

« C’est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, a souligné l’attaquant de 28 ans. On ne voyait pas cela comme une distraction malgré ce que les rumeurs peuvent dire parfois. C’est un sentiment confortable que l’un des meilleurs joueurs au monde ait signé à long terme avec nous. »

Devenu papa pour la troisième fois cet été, Pacioretty voit ses enfants comme une source de motivation quotidienne, encensant le boulot de la maman quand il doit poursuivre sa préparation.

L’ami David

Capitaine honoraire au Pro-Am, David Desharnais a convaincu son ancien coéquipier de participer à la fête de jeudi, où des centaines d’amateurs ont pu obtenir un précieux autographe de sa part. Pacioretty et Drouin sont débarqués en hélicoptère à Québec, puisqu’ils se trouvaient à un tournoi de golf sur la Rive-Sud de Montréal, quelques heures plus tôt.

« David a toujours été l’un des amis les plus proches et l’un des joueurs préférés avec qui j’ai joué, a expliqué le no 67 du Canadien, heureux que la fierté de Laurier-Station joigne les rangs des Rangers. Je passe l’été à Montréal, alors c’était une évidence pour moi de venir ici quand il me l’a demandé. Il m’a retourné la faveur en venant à mon tournoi de golf. Je l’ai beaucoup côtoyé cet été, c’est un ami que je vais toujours garder près de moi. »

Crosby dans la mire

Photo Simon Clark

La neuvième édition du Pro-Am vient à peine de se terminer que les organisateurs ont déjà en tête l’édition anniversaire en 2018, qu’ils promettent mémorable. Nul autre que le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, figure parmi les invités potentiels.

« On travaille sur deux gros noms, dont Crosby, a confirmé l’un des organisateurs, Alain Rioux, parlant de la présentation de jeudi comme d’un véritable succès. Il reste à Cole Harbour et si ça prend un jet privé pour qu’il vienne, ça va être ça. On veut faire quelque chose de spécial pour le 10e anniversaire. On a une idée, mais je ne peux pas encore en parler. »

Photo Simon Clark

L’amitié qui s’est forgée au fil des ans entre le joueur étoile et Patrice Bergeron, qui donne son nom à l’événement au même type que l’ancien attaquant Simon Gagné, pourrait faciliter la venue du « 87 » dans la Vieille Capitale, l’an prochain. Rappelons que Crosby et Bergeron ont évolué ensemble à maintes reprises sur la scène internationale dans l’uniforme d’Équipe Canada.

Questionné à ce sujet quelques minutes plus tard, le patineur des Bruins de Boston s’est montré prudent, disant n’avoir jamais abordé cette possibilité avec Crosby. Il a toutefois souhaité que de « gros noms » goûtent à l’expérience pour le 10e rendez-vous.

Si la présence de Crosby est toujours sous la forme embryonnaire, celle de son coéquipier Brad Marchand, garantie par Alain Rioux, ajoutera assurément du piquant au Pro-Am. Quant au capitaine honoraire, la tâche reviendra à Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose.

Montant record

Au moment d’écrire ces lignes, le montant versé aux trois organismes associés à l’événement, soit le Pignon Bleu, Leucan et la Fondation Philippe-Boucher, allait dépasser la barre des 180 000 $, selon les organisateurs, plus heureux que jamais que tous les billets aient été vendus. Le précédent record, établi l’an dernier, était de 130 000 $.

« Oui, ç’a été bon, a dit Rioux. Il faut comprendre que les joueurs viennent au Pro-Am pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux enfants et pour aider les causes. Quand ils vont au Boot Camp, ils le font pour eux pour se mettre en forme pour le camp d’entraînement qui s’en vient. »

Des joueurs des Bruins à la tonne

Photo Simon Clark

Il y avait une forte représentation bostonnaise, jeudi soir, sur la glace du complexe sportif de L’Ancienne-Lorette. Foi de Patrice Bergeron, ses coéquipiers des Bruins ne se sont pas fait prier pour accepter son invitation.

Le hockeyeur natif de l’endroit avait persuadé le gardien Malcolm Subban, le jeune frère de P.K., ainsi que les attaquants Ryan Spooner et Tyler Randell de passer un peu de temps à Québec pour l’événement caritatif. Subban et Spooner s’activeront d’ailleurs lors du Boot Camp présenté à Sainte-Foy dès vendredi soir.

« Je vais prendre le crédit à ce niveau ! J’ai eu quelques appels à faire, mais les gars ont été très réceptifs, a souligné avec le sourire le quadruple gagnant du trophée Frank-Selke. C’est sûr que le Boot Camp qui aura lieu en fin de semaine a aidé pour les attirer. Je suis très content qu’ils soient ici et c’est très gentil de leur part. J’étais surpris de voir leur réponse, mais je suis très content. »

Bergeron s’est par ailleurs dit presque complètement remis de son opération pour soigner une hernie sportive.

L’auto pour Subban

Natif de Toronto, Subban a même pris la route pour apprécier les charmes de Québec, une balade qui a dû lui rappeler son stage junior avec les Bulls de Belleville !

« C’est toujours plaisant d’encourager un événement caritatif. J’ai conduit huit heures et demie pour venir ici ! Les fans me souhaitent bonne chance pour la prochaine saison. J’ai vu beaucoup de chandails du Canadien, mais je n’en ai pas signé », a-t-il lancé en riant.

Quant à Jonathan Drouin, ce retour à Québec a éveillé un souvenir précis dans l’esprit de l’ancien des Mooseheads de Halifax.

« Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ce n’était pas cet aréna, mais on peut se rappeler du match numéro 7 en prolongation [au Colisée où son but avait éliminé les Remparts au printemps 2012]. C’est encore l’un de mes meilleurs souvenirs à vie. D’aller au Colisée, à notre âge, alors que j’avais 16 ans, c’était gros et il y avait toute une ambiance. »