Il y a exactement un an, nous vivions au rythme des Jeux olympiques de Rio. Ces Jeux d’été, qui ne sont pas passés inaperçus, n’auront pas non plus marqué l’histoire du mouvement olympique ni constitué un riche héritage pour le peuple brésilien. C’est du moins le constat qui s’impose un an plus tard.

Bien entendu, ceux qui ont suivi le tout bien installés devant leur téléviseur retiennent de bons souvenirs. Certes, les amateurs de sport québécois et canadiens ont vu des athlètes pagayer dans des excréments et ont aussi vu plusieurs des meilleurs golfeurs au monde tourner le dos au tournoi de Rio à l’occasion du grand retour du golf aux Jeux olympiques.

Par contre, l’édition 2016 des Jeux olympiques aura permis de découvrir la jeune nageuse Penny Oleksiak, d’assister à l’émergence d’Andre De Grasse sur la scène internationale et d’être les témoins privilégiés d’un dernier tour de piste réussi pour Usain Bolt et Michael Phelps.

Mais au-delà des prouesses athlétiques des participants, les Jeux de Rio devaient avant tout être bénéfiques pour le Brésil.

Lorsque l’organisation de ces Jeux a été octroyée au Brésil, plusieurs ont qualifié la décision du Comité international olympique (CIO) d’audacieuse. Ce pays ravagé par la pauvreté et la corruption allait-il être en mesure de relever le défi avec brio et stimuler par la même occasion son économie ? D’autres ont plutôt trouvé absurde que l’élite brésilienne se paye une grande fête olympique pendant que les citoyens vivent dans la misère.

Installations délabrées

Au cours des derniers mois et des dernières semaines, plusieurs médias provenant des quatre coins du monde sont allés constater quel était le legs des Jeux de Rio, un an plus tard.

Le Stade Maracana où a évolué le grand Pelé, construit pour la Coupe du monde de soccer de 1950 et dans lequel on a investi un demi-milliard de dollars en rénovations avant les Jeux de 2016, est laissé à l’abandon : fenêtres fracassées, gazon complètement séché, milliers de sièges arrachés, télévisions volées, etc.

Du côté du bassin où se tenaient diverses épreuves de natation, la situation est encore pire.

Et pendant que les installations construites à grands frais par des proches du pouvoir et du comité organisateur tombent déjà en ruines, la corruption et la pauvreté sont toujours bien présentes.

On se revoit dans trois ans

Ces histoires d’horreur que nous rapportent les médias sont malheureusement monnaie courante lorsqu’il est question des Jeux olympiques.

Un autre constat que l’on fait après chaque édition des Jeux, c’est que notre intérêt envers le sport amateur est plutôt faible en temps normal. Une fois les Jeux olympiques terminés, on range les drapeaux rouge et blanc et on retourne au sport professionnel.

Par exemple, combien d’entre vous avez suivi les championnats du monde d’athlétisme, le week-end dernier ? Pourtant, le tout était diffusé par CBC/Radio-Canada, ce qui correspond parfaitement au mandat d’une télé publique.

Au cours de la dernière année, l’événement ayant retenu le plus l’attention en matière de sport amateur est la fameuse course — qui finalement n’en était pas une — entre Michael Phelps et un requin.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

Déclaration-choc

Qui a dit qu’il ne se passait rien au football canadien ? L’ancien quart-arrière Henry Burris, qui a mené la formation d’Ottawa à la conquête de la Coupe Grey l’automne dernier, ne semble pas apprécier les piètres performances de son ancienne équipe. Il y est allé d’une déclaration qui a beaucoup fait jaser, expliquant plus tard qu’il ne parlait pas de lui.

« Vous ne pouvez pas enlever le leadership d’une équipe et vous attendre aux mêmes résultats. »

Médias intolérants

Durant la conférence de presse qui a suivi sa défaite au premier tour de la Coupe Rogers mardi, Eugenie Bouchard a laissé sous-entendre que les médias étaient durs à son endroit. Elle peut se consoler en se disant que le bref parcours de Milos Raonic aura lui aussi été critiqué par les médias canadiens, comme en témoigne ce tweet du réseau Sportsnet.

« Aucune explication ou excuse. Milos Raonic n’a tout simplement pas répondu aux attentes. »

Un non catégorique

Les joueurs de la LNH qui avaient toujours espoir de participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver ont vu cet espoir s’envoler en fumée alors que la ligue a confirmé que même les joueurs de la Ligue américaine sous contrat avec une équipe de la LNH ne pourraient y participer. Fidèle à son habitude, l’agent de joueurs Allan Walsh ne mâche pas ses mots.

« C’est une décision complètement insensée de la part de la LNH. »

À surveiller...

Année difficile pour les Canadiens

L’édition 2017 de la Coupe Rogers n’aura pas souri aux meilleures raquettes canadiennes, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes. Le volet féminin à Toronto a vu Eugenie Bouchard, Françoise Abanda et Bianca Andreescu s’incliner dès le tour initial, Bouchard ayant même disputé son match devant des gradins à moitié vides. Chez les hommes, Milos Raonic a étonnamment perdu à son premier match lui aussi, tandis que Vasek Pospisil perdait d’entrée de jeu contre son compatriote Peter Polansky. Le pauvre Polansky a ensuite dû se mesurer à Roger Federer. À tout le moins, le public montréalais aura découvert le jeune Denis Shapovalov, la surprise de ce tournoi. À Montréal, la présence de Federer et de Rafael Nadal fait en sorte que le succès de l’événement ne dépend pas strictement des résultats des joueurs canadiens. Le tournoi se poursuit cette fin de semaine sur les ondes de TVA Sports et de Sportsnet, au Canada anglais. Demain, TVA Sports sera en mode tennis de 9 h 30 à 22 h, puis dimanche pour les finales de 12 h 30 à 18 h.

Les cinq suggestions de la semaine

BASEBALL

Photo AFP

Le match du dimanche soir du baseball majeur promet, cette semaine, avec un duel entre les Red Sox et les Yankees. Chris Sale sera le partant du côté des Red Sox.

Le dimanche 13 août à 20 h à RDS et TSN2

GOLF

Photo AFP

Avec une victoire au Championnat de la PGA cette fin de semaine, Jordan Spieth, qui n’a que 24 ans, remporterait le seul tournoi majeur qui manque à sa collection.

Le dimanche 13 août à 14 h à RDS et TSN4

FOOTBALL

Photo courtoisie

Présentation d’un documentaire de la chaîne ESPN sur la courte histoire de la XFL, cette initiative de Vince McMahon visant à déloger la NFL qui a tourné au vinaigre.

Le dimanche 13 août à 13 h à TSN

SOCCER

Photo Agence QMI, Marc Desrosiers

L’Impact se rend à Philadelphie pour y affronter le Union demain soir. Avec une victoire, l’Impact devancerait du même coup cette équipe au classement dans l’Est.

Le samedi 12 août à 20 h à TVA Sports 2

BASEBALL

Photo AFP

Dans un rare match interligue face aux Pirates de Pittsburgh, les Blue Jays, toujours coincés au dernier rang de leur division, envoient Marcus Stroman au monticule.

Le vendredi 11 août à 19 h à Sportsnet