Roger Federer trime dur mais passe

Le Suisse Roger Federer est revenu de l’arrière pour venir à bout de l’Espagnol David Ferrer en trois manches de 4-6, 6-4 et 6-2, jeudi au Stade Uniprix, dans un duel huitième de finale de la Coupe Rogers.

Deuxième favori du tournoi, le gagnant a eu besoin de 1 h 56 min pour savourer son 17e triomphe en autant de duels en carrière contre son adversaire du jour.

Aussi, la tâche de l’ancien numéro mondial n’a pas été de tout repos. À sa présence initiale au service, il a dû sauver quatre balles de bris, avant de finalement concéder une avance de 3-1 au quatrième jeu. Ferrer a éventuellement réalisé un autre bris pour enlever la manche et freiner une séquence perdante de 32 sets face à son célèbre vis-à-vis.

Celui-ci a répliqué au cours des deux reprises suivantes, prenant notamment l’avance en s’emparant du service ennemi au premier jeu du deuxième set. Après avoir vu l’Espagnol créer l’égalité dans la manche, Federer a repris le contrôle avec le bris au sixième jeu.

Le vainqueur en a ajouté deux autres pour obtenir un deuxième gain en autant de jours à Montréal, là où il n’avait pas joué depuis 2011.

«Je savais que ça allait être ardu et je voulais prendre le momentum tôt dans la rencontre. Je l’ai perdu au premier set et je n’ai pas eu de chance de combler le retard [dans la manche]. Je suis toutefois heureux d’être revenu en force, mais j’ai eu un peu d’aide de David, car ce ne fut pas ma meilleure performance», a mentionné le Suisse au réseau Sportsnet.

«Pour moi, ç’a été compliqué sur les surfaces dures jusqu’ici cette saison et aujourd’hui, la balle bougeait rapidement et était difficile à contrôler, puisque les conditions de jeu favorisaient la vitesse, a-t-il renchéri. Cette performance me donnera sûrement plus de rythme pour la suite.»

À l’étape suivante, vendredi, Federer croisera le fer avec un autre joueur hispanique, soit Roberto Bautista Agut, le tombeur du Français Gaël Monfils.

Diego Schwartzman surmonte un mauvais départ

L’Argentin Diego Schwartzman a défait l’Américain Jared Donaldson en trois manches de 0-6, 7-5 et 7-5, jeudi au Stade Uniprix, en huitième de finale de la Coupe Rogers.

Occupant le 36e rang mondial, le vainqueur affrontera au tour suivant le Néerlandais Robin Haase.

Schwartzman a eu besoin de plus de deux heures pour éliminer la 66e raquette mondiale. En raison d’un début catastrophique, il n’a mis la main que sur 48 % des points disputés, en plus d’être dominé 7-4 au chapitre des as. Également, le Sud-Américain a commis cinq doubles fautes, comparativement à deux pour son adversaire.

À sa sortie précédente, il avait battu l’Autrichien Dominic Thiem, troisième tête de série. Quant à Donaldson, il a été le tombeur des Français Lucas Pouille et Benoit Paire pendant le tournoi.

Haase étonne

Plus tard en après-midi, Haase a assuré sa place en quart de finale grâce à un gain de 7-6 (3), 4-6 et 6-1 aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov, septième favori de l’événement.

Le gagnant a claqué 13 as, comparativement à 11 pour son rival, qui a affiché un pourcentage de réussite de 51 % sur ses premiers services.

Le joueur des Pays-Bas a commis huit doubles fautes, contre six pour le perdant.