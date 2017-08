Soirée de retrouvailles

On pourrait avoir droit à une rencontre émotive, vendredi soir, alors que les Alouettes accueilleront les Argonauts de Toronto.

La formation torontoise est maintenant dirigée par Marc Trestman et par le directeur général Jim Popp. Elle compte également cinq anciens joueurs : Bear Woods, Alan-Michael Cash, S.J. Green, Brandon Whitaker et Martese Jackson.

« C’est excitant d’être de retour à Montréal, qui représente plusieurs souvenirs, a souligné Trestman lors d’un point de presse jeudi après-midi. Par contre, je suis ici pour travailler pour les 24 prochaines heures afin de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain.

« Je ne pense pas que je serai émotif quand je sauterai sur le terrain avec mes joueurs. Tu te dois d’être concentré sur ce que tu as à faire. Par contre, Montréal est certainement l’endroit où j’ai le plus aimé travailler et vivre durant ma carrière. On revient toujours ici toutes les années durant la saison morte, car on aime la ville, les gens et la culture. »

Pour revenir au match, il est déjà d’une importance capitale pour les deux formations. Avec une victoire, les Alouettes pourraient s’emparer du premier rang dans l’Est, tout en prenant une option sur le bris d’égalité contre les Argonauts.

D’ailleurs, ils devront être animés par un sentiment d’urgence pendant les quatre prochains matchs. S’ils ne remportent pas au moins trois de ces rencontres, ils auront de la difficulté à consolider une place éliminatoire par la suite.

« L’aller-retour contre les Argonauts pourrait être très déterminant pour l’une des deux équipes et très destructeur pour l’autre, a souligné Luc Brodeur-Jourdain. Tu peux consolider ta place au sommet et ça peut permettre de te donner du rythme pour le deuxième tiers de la campagne. »

Sans Ricky Ray

Il manquera un gros morceau au sein de l’offensive torontoise : le quart Ricky Ray. Pour le remplacer, Trestman a décidé de faire appel à Jeff Mathews. Toutefois, l’entraîneur-chef des Alouettes n’est pas dupe et il s’attend à une certaine variété de la part de son homologue.

« Je crois qu’on pourrait voir Mathews, mais aussi Cody Fajardo, a souligné Jacques Chapdelaine. Si Ray peut exécuter 100 jeux, je ne serais pas surpris que ses deux remplaçants soient sur le terrain pour 50 chacun. »

Quant à Ray, blessé à l’épaule gauche, il n’est pas exclu qu’il soit de retour au jeu la semaine prochaine pour le duel retour contre les Alouettes.

Popp y sera-t-il ?

Quant à Jim Popp, il a indiqué au Journal de Montréal, par message texte, qu’il ne savait pas s’il serait en mesure d’assister au match entre son ancienne et sa nouvelle équipe. Il sillonne présentement les camps de la NFL à la recherche de talents pour sa formation.

S’il est sur les lignes de côté des Argonauts, les Alouettes ont l’intention de l’honorer durant la rencontre avec une présentation spéciale. C’est plutôt particulier lorsqu’on sait que son ancienne formation le poursuit pour 250 000 $ en raison d’une clause prévue à son contrat. De plus, l’homme de football s’est vu accorder plusieurs billets pour la rencontre de vendredi soir.

► Le plaqueur Jesse Joseph, le receveur Tiquan Underwood, le garde Philippe Gagnon et le porteur de ballon Tyrell Sutton seront en uniforme. Dondre Wright sera le partant au poste de maraudeur, en remplacement de Chris Ackie dont la saison est terminée.

Dans le calepin...

► Le quart Darian Durant est à 62 verges de gains aériens de surpasser Tom Burgess au 15e rang de l’histoire de la LCF. Avant la rencontre contre Toronto, le vétéran a 30 247 verges au compteur. Il y a de fortes chances qu’il puisse dépasser l’ancien quart des Alouettes Sam Etcheverry (30 381) qui détient la 14e place de ce classement prestigieux. Si Durant récolte plus de 300 verges pour un troisième match de suite, ce sera la première fois qu’il réussit un tel exploit depuis septembre 2013.

► Le pivot des Alouettes voudra sûrement que son unité connaisse un bon départ comme ce fut le cas à Winnipeg. Malgré le revers crève-cœur, l’offensive montréalaise a marqué 14 points au premier quart, soit presque le total des cinq premiers matchs de la campagne (16).

► La ligne défensive des Alouettes a connu un premier tiers de saison décevant. En plus d’être dernière dans la LCF pour le nombre de sacs du quart (6), elle est avant-dernière pour le nombre de pressions sur le pivot adverse avec 33. Tôt ou tard, le coordonnateur défensif Noel Thorpe devra brasser la soupe afin que son unité retrouve son identité.

► Chez les Argonauts, Martese Jackson connaît un excellent début de saison avec 851 verges de gains sur 45 retours de bottés. On se souvient qu’il avait été libéré par les Alouettes au profit de Stefan Logan. On peut se demander si la formation montréalaise a pris la bonne décision.

► Sans faire de bruit, Drew Willy sera le troisième quart des Alouettes pour la rencontre de ce soir. C’est Jacory Harris qui écopera, alors que son nom a été placé sur la liste des blessés.