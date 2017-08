Un marathon perdu par Gaël Monfils

MONTRÉAL - Au grand dam de ses partisans rassemblés au Stade Uniprix, le Français Gaël Monfils a été vaincu à l’usure, jeudi, au troisième tour de la Coupe Rogers.

Après avoir pris 2 h 41 min à battre le Japonais Kei Nishikori la veille, Monfils n’a pu gagner un autre marathon contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, s’inclinant plutôt en trois manches de 4-6, 7-6 (5) et 7-6 (2).

Bautista Agut, 12e tête de série, l’a donc emporté au terme d’une bataille de 2 h 56 contre le Français classé 22e au monde. Il s'agit du plus long match, cette semaine, depuis le début du tournoi.

L’Espagnol risque maintenant d’avoir un défi de taille devant lui, puisqu’il affrontera logiquement le champion Suisse Roger Federer en quart de finale (advenant une victoire contre David Ferrer).

En carrière, Bautista Agut n’a jamais gagné un seul set contre Federer lors des six matchs qu’ils ont disputés. Par contre, au cours de leur plus récente confrontation tenue en mars à Miami, il avait poussé le débat au bris d’égalité dans chacune des deux manches. Federer avait ainsi gagné 7-6 (5) et 7-6 (4).