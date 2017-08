Une expérience zen au Domaine Lausanne

Dans un marché où l’offre est abondante, les propriétaires du Camping du Domaine Lausanne ont compris qu’ils devaient se créer une personnalité bien à eux. Ils ont fort bien réussi.

Situé dans les Laurentides entre les municipalités de Saint-Agathe-des-Monts et de Mont-Tremblant, ce camping peut être considéré comme une destination unique, méconnue de plusieurs.

« Je crois que nous offrons un des meilleurs sites de camping au Québec, lance d’emblée Guillaume Barbeau. Nous avons un magnifique lac au centre du terrain autour duquel se trouvent 90 sites de camping. Chez nous, le campeur peut conserver son intimité, tout en profitant pleinement de tous les services que nous offrons. Nous sommes un camping vert, complètement autonome. Au total, nous offrons 307 sites, dont 80 possèdent les trois services, 202 ont deux services et sur le reste, il n’y a que l’eau qui est disponible. Nous pouvons accueillir de la petite tente jusqu’à l’autocaravane de 40 pieds. Tous nos sites sont de bonnes dimensions et offrent une intimité très intéressante pour les campeurs. »

TOUJOURS AMÉLIORER

Même si après 43 ans la renommée du camping n’est plus à faire, on a choisi d’aller encore plus loin en apportant plusieurs améliorations aux infrastructures.

Le chalet familial a été complètement rénové, de même que le restaurant, qui offre un concept végétalien. Une salle d’arcade a été construite pour les plus jeunes. Les salles de toilette et de douche dépassent les normes de l’industrie. On a aussi aménagé une zone zen avec des hamacs.

Ce camping favorise les pratiques écoresponsables. Une des choses uniques que l’on trouve sur les lieux, c’est le programme de remise en forme sur plusieurs volets ainsi qu’une alimentation saine pour les campeurs sur le site et des cours de yoga. Il y a aussi une friperie, une épicerie santé, le bistro santé, tout a été pensé pour favoriser un mode de vie sain pour les campeurs.

LES ACTIVITÉS

Le lac offre de nombreuses possibilités pour la pratique d’activités nautiques. Il y a la plage pour les amateurs de baignade. Pour ceux qui voudraient profiter de façon différente du plan d’eau, il est possible de louer sur place des équipements comme des kayaks, des pédalos et autres.

Sur le site, il est aussi possible de faire du tennis, du badminton, du soccer et même de pouvoir utiliser le parcours BMX. Les amateurs de cyclisme ne seront pas en reste puisque le camping a un accès à la piste Le Petit Train du Nord. Il est aussi possible de profiter d’un réseau de sentiers pédestre de plus de 70 km, aussi accessible depuis le camping.

Tout au long d’un séjour sur ce terrain de camping, vous allez découvrir beaucoup d’éléments du monde de la cuisine végétalienne comme, par exemple, la crème glacée au lait de coco. Il est certain qu’à ce chapitre ce camping représente une différence importante, mais, comme les dirigeants savent très bien que ce n’est pas tout le monde qui a adopté ce mode de vie, et ils ont mis de l’avant des programmes qui vous permettront de faire des découvertes très intéressantes.

Pour tout savoir sur ce camping unique et ses services, vous pouvez vous rendre sur le site www.campinglausanne.qc.ca ou téléphoner directement au poste d’accueil au 819 325-4425. Une expérience à vivre !

DEUX NUITS À 50$

Comme c’est la coutume, plusieurs terrains de camping membres de Camping Québec vont revenir cet automne avec la promotion de deux nuits pour 50 $. La fin de semaine choisie est celle des 8 et 9 septembre prochains. Ce prix ne comprend pas les taxes. La promotion s’applique à tous les types de sites pour les voyageurs. Comme cette promotion est toujours très populaire, il est préférable de réserver longtemps à l’avance, pour en bénéficier. Vous pouvez connaître la liste des campings participants en vous rendant sur le site www.campingquebec.com. Assurez-vous bien, lors de votre réservation, de mentionner que vous désirez profiter de la promotion.

RASSEMBLEMENTS

L’ARCC de Lanaudière tiendra son rassemblement annuel en fin de semaine sous le thème Weekend Country. De son côté, l’ARCC de l’Outaouais tiendra le sien du 18 au 20 août, sous le thème Vlà 50 ans, une façon spéciale de souligner les 50 ans de la Fédération québécoise de camping-caravaning. De leur côté, les ARCC de l’Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie-Les Îles, Côte-Nord et Bas-Saint-Laurent tiendront les leurs durant la fin de semaine du 25 au 27 août. Comme vous devez vous inscrire pour participer à chacun de ces évènements, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site : www.fqcc.ca, sous l’onglet activités, pour connaître le calendrier des activités de chacun des rassemblements et les détails pour vous inscrire.

RABAIS SÉPAQ

C’est à compter du 15 août prochain et jusqu’à la fin de la saison que reviendra le programme de rabais de 10 % de la Sépaq pour les membres de la FQCC. Il est applicable pour une nouvelle réservation pour un séjour du dimanche au jeudi. Vous devez utiliser le code promotionnel FQCC10 lors de votre réservation. Rappelons que la Sépaq offre plus de 7000 sites de camping à la grandeur du Québec. Parmi le lot, 4100 peuvent accueillir facilement des caravanes, des tentes-caravanes, des camionnettes avec caravanes portées et des autocaravanes de toutes classes.