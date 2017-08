Une nouvelle pièce de Queens of the Stone Age à écouter avant la sortie de l’album

Les fans de Queens of the Stone Age pourront écouter un avant-goût de Villains, leur 7e album. Ce nouvel opus est attendu pour le 25 août.

Le magazine Spin a diffusé la pièce The Evil has landed, le deuxième extrait de l’album.

Le combo de Josh Homme avait déjà titillé ses fans avec la chanson The Way You Used to Do parue il y a deux mois.

Le 6 septembre, Queens of the Stone Age entreprendra une tournée nord-américaine pour ensuite regagner l’Europe pour d’autres concerts jusqu'au 24 novembre.

Pour le moment, aucune date n’est prévue pour Montréal.