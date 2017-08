Vingt et un engagés en série NASCAR

SAINT-CUTHBERT | L’épreuve principale du Grand Prix de Trois-Rivières dimanche réunira 21 pilotes, dont 12 Québécois, selon la plus récente liste des inscrits publiée par la série NASCAR Pinty’s.

Maintenant exclu de la course au titre, le pilote de Granby n’a qu’une idée en tête soit de remporter la course, des ambitions que partagent également Marc-Antoine Camirand, Alexandre Tagliani et notamment Louis-Philippe Dumoulin.