Voyage au gré du vent et des marées

Un couple de Neuville a tout quitté de leur existence au Québec pour vivre le rêve de leur vie, soit celui de partir à l’aventure à bord d’Eaux vives, un voilier de 29 pieds.

Si mère Nature le veut bien, Michel Santerre et Dorice Grenier largueront les amarres le 26 août prochain, à 8 h 30, depuis la Marina Vauquelin à Neuville. Leur voyage est d’une durée indéterminée.

« Ça va dépendre de la santé, de notre plaisir et de comment les choses iront », indique Mme Grenier.

Le projet commun part d’une histoire d’amour entre le couple qui a fait connaissance en 2011.

« Moi, je l’ai toujours eu dans la tête », indique M. Santerre, 51 ans. Après une séparation, il a fait la connaissance de Mme Grenier. Ils étaient membres de la même marina.

C’est en 2013 que le projet s’est enclenché. « Quatre ans de préparation nous paraissaient raisonnables comme délai », poursuit M. Santerre.

Le délai tombait à point avec la retraite de Mme Grenier, qui était infirmière. La femme de 57 ans a également vendu tous ses biens, dont plusieurs immeubles à logements.

M. Santerre a simplement démissionné de son poste de gérant de terrain en territoire agricole au Centre d’insémination artificielle de Québec. Il reste propriétaire d’immeubles à logement qui lui apporteront un revenu lors de son périple.

Cap sur la Floride

Sauf pour quelques détails, le couple est prêt pour la grande aventure et se dirigera en premier vers la Floride et les Bahamas, en faisant quelques escales en cours de route.

« La première année, on va remonter vers le nord et après la saison des ouragans on va aller plus loin dans les Bahamas, et ensuite plus loin dans les Caraïbes », indique M. Santerre.

« On s’est donné deux ans d’intégration. Nous n’avons pas le bateau pour faire une traversée de l’Atlantique ou le Pacifique. Soit, on va acheter un bateau plus gros ou saisir l’opportunité de voyager sur le bateau d’autres gens » poursuit sa conjointe.

Suite inconnue

La suite de l’itinéraire est complètement inconnue pour le moment. Le couple vit très bien avec cette incertitude. « Tu laisses tomber le confort, tu fais face à l’imprévu et à l’inconnu, mais on ne peut pas tout avoir, croit M. Santerre. Si je ne le fais pas, quand je serai vieux, je serai bougonneux. »

Grand départ : 26 août 8 h 30



Voilier : 29 pieds



Première destination : Floride (Avec quelques arrêts en cours de route)



Coûts annuels : de 25 000 $ à 30 000 $



Durée du voyage : indéterminée



Pour suivre les voyageurs : sveauxvives.blogspot.ca