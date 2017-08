40 ans après sa mort: Elvis et ses nombreuses voitures

Aujourd’hui marque le 40e anniversaire de la mort d’Elvis Presley. Né le 8 janvier 1935, celui qu’on surnomme le King, a vécu dans l’excès et ses choix d’automobiles le laissaient paraître. Visiblement un mordu des Cadillac, on manque de doigts pour compter le nombre de voitures de cette marque qu’il a eues. Mais surprise! Il a conduit et possédé une panoplie d’autres voitures. En voici quelques-unes.

Elvis a toujours eu un amour inconditionnel pour les voitures de la marque Cadillac et cette photo sur laquelle on en voit trois en est un excellent exemple.

Prise en 1956, cette photo présente le King accoté sur l’aile d’une Cadillac qui était neuve à l’époque.

Une fois envoyé en Allemagne pour servir au sein de l’armée américaine en 1958, il a acheté une sublime BMW 507. BMW s’est inspiré de ce modèle lorsqu’est venu le temps de dessiner la Z8.

En avant-plan, on aperçoit nulle autre que la légendaire Cadillac Fleetwood Series 60 1955 rose et blanche qu’Elvis avait offerte à sa mère. Ironiquement, cette dernière n’avait pas de permis de conduire. La voiture se trouve aujourd’hui à Graceland. À côté de la berline rose, on voit une Lincoln Continental 1958.

On est habitué de le voir dans des voitures qui débordent d’opulence. Mais ce n’est pas le cas avec cette Messerschmith e le contraste est frappant.

Elvis n’aimait pas que les grosses bagnoles américaines. La preuve? Il a déjà possédé cette Ferrari Dino. Pour la petite histoire, la Dino a été baptisée ainsi en l’honneur du fils d’Enzo Ferrari.

Regardez comme il a fière allure au volant de la Ford Thunderbird 1962 qu’il venait tout juste de se procurer lorsque la photo a été prise.

Cette Cadillac Fleetwood Brougham 1974 serait la dernière Cadillac d’Elvis.

Aux côtés de Lizabeth Scott, Elvis Presley se trouve au volant d’une somptueuse Imperial 1957 dans le cadre du tournage du film Amour frénétique (Loving You).

Devant Graceland en 1957, on observe quatre beautés américaines sous la neige : Lincoln Continental Mark II 1956, Cadillac Fleetwood 60 1957, Cadillac 1957 limousine et Cadillac Fleetwood 1955.

Vedette du film Sous le ciel bleu de Hawaï (Blue Hawaii), ce Willys quelque peu excentrique se trouve aujourd’hui dans le musée des anciennes voitures d’Elvis.

Remarquez les phares et les marchepieds rajoutés. Ce n’est plus tout à fait au goût du jour...

Sa chemise, sa cravate et ses chaussures blanches s’agencent à merveille avec la couleur de sa superbe Lincoln.

Peu de gens peuvent se vanter d’avoir possédé une Stutz. C’est pourtant le cas d’Elvis!

En rouge, elle fait penser à Christine, mais ce n’est pas elle. Christine est une Plymouth Fury 1958, alors que celle-ci en est une de 1960.