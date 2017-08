40 ans et 40 bouquins

Le 24 août prochain, l’animatrice Virginie Coossa soufflera ses 40 bougies. Elle a fait une demande spéciale à son entourage pour l’occasion.

«J’organise une fête, très intime, avec une quarantaine de personnes qui me sont chères. J’ai demandé à tout le monde de m’offrir comme cadeau un livre qui a marqué leur vie. C’est un livre qui doit avoir une signification particulière et chaque personne doit m’inscrire pourquoi. Je vais alors me créer une espèce de bibliothèque qui me rappelle tous mes amis», dit en souriant la créatrice du blogue art de vivre VcommeCoossa, à l’événement cocktail de la Coupe Rogers.