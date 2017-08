5 évènements à surveiller à Under Pressure

Le festival urbain Under Pressure est se déroule jusqu’à dimanche prochain sur la rue Sainte-Catherine.

Voici 5 activités à ne pas manquer pour les amateurs d’art urbain.

Compétition de break dance UP Yours – 13 aout au 85 rue Sainte-Catherine Est

L’évènement principal du volet de danse d’Under Pressure, la compétition de break dance de dimanche réunira les meilleurs performeurs du festival dans plusieurs duels enflammés.

Block Party de fermeture – 13 aout sur la rue Sainte-Catherine entre Sainte-Élisabeth et Saint-Dominique

Un grand spectacle extérieur se déroulant sur la rue Sainte-Catherine le 13 aout prochain avec la participation des rappeurs américains A-F-R-O et R.A..

Symposium Off The Record – 11 aout jusqu’à 17h à la Maison Notman

Une série de conférences portant, notamment, sur la culture hip-hop en Canada et ses impacts positifs sur les diverses communautés du pays.

Expositions et graffitis – du 11 au 13 aout sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Sainte-Élisabeth et Saint-Dominique

Les passants pourront voir plus d’une trentaine de graffiteurs à l’œuvre cette fin de semaine travaillant sur les murs de Montréal ou exposant en galerie.

Parcours et compétition de planche à roulettes – 12 et 13 aout sur la rue Sainte-Catherine

Les planchistes de Montréal pourront se mesurer à leurs compères où simplement assister à la compétition ayant lieu sur un parcours spécialement aménager pour l’évènement.

La culture urbaine à l’avant-plan

Les passionnés d’art urbain auront une fin de semaine chargée avec la 22eédition du festival Under Pressure.

L’évènement qui se déroule jusqu’au 13 aout principalement sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Sainte-Élisabeth et Saint-Dominique présente la culture urbaine sous tous ses angles.

« C’est une occasion de sortir des sentiers battus », explique le graffiteur montréalais Fonki participant au festival.

Des évènements de break dance, de graffiti et de musique hip-hop en plus de nombreuses expositions et installations d’art urbain sont prévues jusqu’à dimanche prochain.

Une culture à faire connaitre

Pour Adrien Fumex, un des responsables du volet graffiti du festival, Under Pressure existe pour faire connaitre ces formes d’art aux gens pour qui elles sont moins familières.

« L’idée pour nous c’est de partager la culture urbaine avec tout le monde », résume M. Fumex en ajoutant que de cette façon, le festival participe à démystifier ces formes d’arts parfois sous-estimées.