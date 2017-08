Bédard annonce la couleur

TROIS-RIVIÈRES | Olivier Bédard s’élancera de la position de tête pour les deux épreuves du week-end.

Champion de la série en 2015, le pilote de Terrebonne s’est adjugé les chronos les plus rapides lors des deux séances de qualifications tenues vendredi à Trois-Rivières.

Stephan Rzadzinski et Xavier Coupal se sont échangé les deuxièmes positions dans leur grille de départ respective, alors que le meneur au classement après les six premières étapes de la saison, Kevi n King, s’est contenté des sixième et septième meilleurs temps respectivement.

Chez les Barrette, Nicolas s’est avéré le plus rapide de la famille en réalisant les 11e et 14e meilleurs chronos des deux séances. Son frère Martin s’est classé aux 15e et 13e rangs. Michel, le paternel, occupera, lui, la 26e place à l’occasion de la première épreuve du week-end, dont le départ sera donné ce matin à 10 h 45. L’humoriste a inscrit la 25e position dans la seconde séance de quaifications.

En Formule Ford, Michel Bonnet et Konrad Czackyk ont remporté les honneurs des deux épreuves.