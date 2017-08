5 raisons pourquoi on a tous adoré Tony Hawk's Pro Skater 2

Présenté par

Comme tu le sais, le légendaire skater Tony Hawk sera de passage à Montréal dans le cadre du festival Jackalope, du 18 au 20 août.

C'est l'occasion parfaite pour replonger dans l'univers de Tony Hawk Pro Skater 2, qui se retrouve en 2e position des meilleurs jeux de tous les temps, selon Metacritic.

Tony Hawk Pro Skater 2 s'est écoulé en deux millions d'exemplaires et possède un record Guinness pour le jeu de sport extrême le plus vendu aux États-Unis. C'est donc facile de comprendre pourquoi les joueurs s'en rappellent aussi bien, même s'il a été lancé en 2000.

Voici 5 raisons qui prouvent que THPS2 est l'un des meilleurs jeux de tous les temps!

Les manuals

Une des nouveautés qui a permis au titre de s'établir est sans aucun doute les manuals.

Leur utilisation permet de réaliser des combos de feu, tout en utilisant le maximum des éléments du niveau lors d'une même séquence.

Capture d'écran

Bref, la seule chose qui limite les joueurs est leur propre imagination... et leurs habiletés.

Les niveaux

School II, Marseille, Bullring, Skate Heaven: une autre force de Tony Hawk Pro Skater 2 est la diversité et le nombre de niveaux jouables.

On compte dix niveaux dans la première version, dont plusieurs ont été repris dans des versions postérieures à THPS2.

Fait intéressant: la plupart des «parks» sont inspirés de lieux réels, comme le «leap of faith» dans School 2, tenté à l'origine par le professionnel Jamie Thomas.

L'outil de création de skateparks

Après avoir roulé dans dix niveaux différents, pourquoi ne pas créer votre propre parc?

La fonctionnalité a été intégrée dans tous les jeux par la suite.

Comme celle «Create-a-Skater», aussi introduite dans THPS2, qui permet aux gens de choisir vêtements, couleur de peau, cheveux, chaussures et planche.

La musique

Les ados des années 2000 ont grandi avec les chansons qui se retrouvent sur la trame sonore des jeux Tony Hawk.

Le punk rock avait la cote, mais Neversoft et Activision ont mélangé le genre avec des chansons plus hip-hop.

Millencolin, Bad Religion, Powerman 5000, Rage Against the Machine, Lagwagon... que de bons souvenirs!

La critique est unanime

Les joueurs peuvent trouver le jeu excellent, mais pour que ce dernier laisse sa marque dans l'histoire, les experts doivent s'entendre sur sa qualité.

Avec une deuxième place dans la liste des meilleurs jeux de Metacritic (derrière The Legend of Zelda: Ocarina of Time), on peut dire que c'est mission accomplie.

