Les pièces de viande de la boucherie Sabra 5 étoiles côtoyaient non seulement la crasse, mais aussi la rouille, la moisissure et une « matière brune » logée dans les fissures d’une planche à découper.

L’intérieur de la porte de la chambre froide était sali « de coulisses brunes et de sang ». Le bas de cette porte était également couvert d’une « grande étendue de crasse noire ». Une « épaisse couche de crasse » se trouvait aussi au sol et le long des murs.

« Le porte-couteau était maculé de crasse brune et l’attendrisseur à viande présentait des débris séchés [...] et de nombreux débris de viande », a écrit l’inspectrice. « Un crayon à l’encre était fixé à la balance par une corde effilochée et imbibée de crasse grise ».

Des emballages contenant des feuilletés et petites pizzas étaient gardés à la température de la pièce, soit à plus de 20 °C. Six mois plus tôt, l’établissement s’était pourtant fait avertir pour des « saucisses sujuk entreposées à la température de la pièce de 18 °C depuis hier soir 20 h », peut-on lire dans le rapport d’octobre 2015.