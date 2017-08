Des millions et une montre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le patron d’Osisko achète la maison d’un ex-v.-p. de Gildan

Photo courtoisie

Sean Roosen, grand patron de la compagnie minière Osisko, a fait l’acquisition de la maison de Laurence Sellyn, un ancien v.-p. finances chez Vêtements de sports Gildan, pour 3,25 millions $ dans la région de Montréal. « Magnifique résidence au bord de l’eau sur (une) rue prestigieuse [...]. Superbe maison (qui) dispose (d’)un charme énorme, détails architecturaux exquis et vues de l’eau exceptionnelles. Propriété remarquable bien située sur un arpent bien entretenu avec un aménagement paysager somptueux. Des arbres matures entourent le terrain privé et spacieux », décrit un courtier.

Hypothèque légale contre un homme d’affaires

L’Agence du revenu du Québec a émis une hypothèque légale de 1,2 million $ contre la propriété de l’Ouest-de-l’île de Montréal de Steven Gantman, le président d’une compagnie de stores québécoise, Les Stores Gant Shade. L’hypothèque légale a été prise en vertu d’un chapitre de la loi sur les impôts pour la période 2012 à 2015.

Une fortune de 5 millions $ pour le patron de La Cage

Photo Chantal Poirier

Jean Bédard, l’actuel grand patron de Groupe Sportscene, exploitant des restaurants La Cage au Québec, a fait l’achat sur le marché de 1200 actions de l’entreprise à un prix entre 6,38 $ et 6,50 $ (valeur de 7680 $). Les documents réglementaires montrent qu’il détient pour plus de 5 millions $ en actions du groupe. L’action a gagné 28 % depuis un an.

Vente de 4,9 millions $ dans l’Ouest-de-l’île

James Upton, le patron de la firme Legacy Luxury Lifestyle de la Colombie-Britannique, a fait l’acquisition d’une maison dans l’Ouest-de-l’île pour 4,9 millions $. Le vendeur est Richard Hébert. Ce dernier est le patron de Gestion Misteric, une société de portefeuille. La firme Legacy Luxury Lifestyle se spécialise dans une offre d’immobilier de luxe pour de riches Chinois.

Une nouvelle montre à 135 000 $ US

Photo courtoisie

Le fabricant de montres suisse Andreas Stehler a dévoilé sa nouvelle montre de la prestigieuse collection Sauterelle dite Sauterelle à Heure Mondiale. La montre est dotée d’un « remontoir d’égalité » breveté qui permet une précision de temps supérieure. Offerte dans un boîtier en platine ou en or rouge 18 carats. Prix : entre 117 000 $ US et 135 000 $ US l’unité.