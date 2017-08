Disparition d’une adolescente de Laval

LAVAL | La police de Laval sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente disparue depuis le 30 juillet.

Céléna Dulude Léon, 16 ans, a quitté son domicile vers 15 h cette journée-là et n’a plus donné de nouvelles à sa famille depuis. On craint d’ailleurs pour sa sécurité.

Selon la police, elle pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal.

L’adolescente mesure 1 m 70 (5 pi 7 po) et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux crépus bruns et les yeux bruns, une posture courbée ainsi qu’un piercing au nez.

Toute personne ayant des informations qui permettraient de retracer cette jeune fille est priée de téléphoner au 450 662-INFO (4636) ou au 911 en précisant que cela concerne le dossier LVL 170730-052.