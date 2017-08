Éric et les fantastiques à Rouge : «Je suis passé à autre chose»

Après deux ans à Énergie, Éric Salvail fera lundi prochain son entrée à sa nouvelle station, Rouge.

Toujours à la barre d’Éric et les fantastiques, l’animateur se dit prêt pour ce qu’il qualifie de «nouveau défi».

Il aura fallu plusieurs discussions musclées entre Éric Salvail et les dirigeants de Bell Média, afin qu’il accepte de déplacer son émission à la station sœur d’Énergie.

«Au début, ç'a été long. Il a fallu qu’on me convainque. Le changement fait toujours peur. On était en bonne position, alors je me disais pourquoi changer ce qui fonctionne», a-t-il déclaré au journaldequebec.com.

Éric Salvail, qui a toujours fait de la radio à Énergie, a finalement accepté de changer de station puisqu’il «carbure aux défis».

«Maintenant, je m’en sacre d’Énergie», a-t-il conclu en riant.

Beaucoup de compétition à Québec

L’animateur sait pertinemment que la compétition sera féroce dans sa case horaire, et ce, particulièrement à Québec.

Il croit par contre qu’il a trouvé la bonne façon de charmer les auditeurs de la capitale nationale, même si son émission est enregistrée de Montréal.

«On sait que c’est toujours plus difficile là-bas [à Québec] quand tu arrives avec un show de Montréal. On arrivait avec un modèle qui n’existait pas avant, mais là on est right on, c’est du talk qu’on fait, et les gens de Québec aiment ça. En plus, les fantastiques qui sont sur le show, ils sont aussi populaires à Québec et ça nous sert.»

Éric Salvail croit que c’est parce que personne avant lui n’avait trouvé «la bonne recette» pour plaire au public de Québec.

Quant aux animateurs contre qui il se mesurera à Québec, l’animateur dit ne pas y porter une attention particulière.

«Je ne suis pas un fin connaisseur de la radio à Québec, pour la simple raison que j’habite à Montréal. Par exemple, Nathalie Normandeau, je ne la connais pas vraiment. Je l’ai probablement écoutée quatre secondes dans ma vie et je pense qu’elle aurait préféré que je n’écoute jamais ces quatre secondes.»

De l’autre côté de l’autoroute 20, Éric Salvail devra aussi se battre contre la nouvelle émission de son ancienne station, Énergie, qui mettra en vedette José Gaudet, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx.

«C’est mes amis à moi qui sont contre moi [dans cette case horaire], c’est des gens que j’aime vraiment... sauf entre 4 h et 6 h», a-t-il dit à la blague.

Nouveau Rouge

Le producteur et animateur a aussi affirmé avoir participé au changement d’image de sa nouvelle station.

«C’était très important pour moi de faire partie de cette aventure-là. On a revu la musique, le logo et on veut vraiment avoir une radio plus actuelle et ça, ça m’a donné le goût d’embarquer», a-t-il dit.

Éric Salvail croit également que son émission deviendra le nouveau pilier de la station. «C’est [le changement d’image] un évènement unique, les autres stations c’est du déjà-vu.»

Même si Éric et les fantastiques sera maintenant présenté sur une autre antenne, le principal intéressé maintient que l’émission restera la même.

«On ne changera pas l’émission et pour moi, ça, c’était très important. Des gars comme Mike Ward et Phil Roy seront encore là. On sait que le show fonctionne», a déclaré l’animateur.

Même si son émission avait connu un sondage Numéris d’hiver plutôt appréciable, Éric Salvail sait que le changement d’antenne pourrait être dur et «se donne donc du temps».

«C’est un nouveau défi et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça va-tu prendre un sondage, deux sondages, trois sondages avant qu’on retrouve nos chiffres? On ne le sait pas. Il y aura peut-être un temps, mais je ne suis pas pressé.»

L’émission reprendra l’antenne le lundi 14 août partout au Québec à Rouge.