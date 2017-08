Je sors, je reste

JE SORS :

- FESTIVAL

Festival la FALLA

Le Festival de musique extérieur FALLA est de retour pour une 13e édition à la TOHU. Inspiré des fêtes de Valences en Espagne, c’est l’occasion de célébrer la diversité à travers l’art et la musique. Une riche programmation est prévue, durant trois jours. Des artistes du monde performeront sur scène. Ce soir, une projection du documentaire Expo 67 et musique des années 60 et 70 sont au rendez-vous. *Débute ce soir à 19h00 à la TOHU

- ÉVÉNEMENT

ÎleSoniq en Ville

Pour une première fois des quatre éditions, l’événement de musique électronique ÎleSoniq se déroulera en plein cœur de Griffintown. Ce soir, l’entrée est complètement gratuite et les amateurs de trap et de house seront bien servis, car des artistes d’Atlanta et de Los Angeles débarqueront à Montréal. * Débute ce soir à 17h30 au bassin Peel

- FESTIVAL

Festival Orientalys

Voyage sur trois continents tout en restant à Montréal, ça vous dit? Si oui, le Festival Orientalys débute aujourd’hui et vous fait découvrir la culture du Maghreb à la Chine, à travers des expositions, des ateliers, des animations et des spectacles. De plus, profitez des différents kiosques de gastronomie sur place. *Débute ce soir à 18h00 au quai de l’Horloge dans le Vieux-Montréal

- CONCERT

La Virée classique de l’OSM – Porgy & Bess De Gershwin

Le chef d’orchestre Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal offrent encore une prestation magique, dans le cadre de la Virée classique, en présentant l’œuvre lyrique Porgy & Bess De Gershwin. Les musiciens et les chanteurs nous feront revivre la touchante histoire d’amour, dans les années 30, dans la communauté noire, entre un mendiant Porgy et Bess, une femme prisonnière d’un voyou. *Débute ce soir à 21h00 au Parc olympique- Esplanade Financière Sunlife

- ÉVÉNEMENT

Fierté Canada Montréal

Pour une première fois, Fierté Canada Montréal fera rayonner la diversité montréalaise à travers le pays en organisant le premier festival LGBT pancanadien. Plus de deux millions de festivaliers sont attendus en ville pour 11 jours de célébration. Conférences, activités et spectacles sont prévus. *Débute ce soir à 18h00 sur la rue Sainte-Catherine au Village gai

JE RESTE

- LIVRE

Les 6 doigts de la main – épisode 2

La trilogie Les 6 doigts de la main raconte le récit de six amies toujours inséparables, comme les six doigts de la main. Dans ce deuxième tome, Alie, Léa, Marie-Zoé, Beverly, Solal et Louis se questionnent sur l’amour et la sexualité. La bande se dit tout, mais avec les histoires de cœur, auront-ils des secrets l’un pour l’autre? *Chez le libraire depuis le 9 août

- TÉLÉ

Histoire des services secrets français

1940. Le service de renseignement français est né, sous la direction du général de Gaulle. En plein cœur des enjeux historiques, sociaux et politiques, la France est prise au cœur de missions secrètes et de lutte au pouvoir. *Débute ce soir à 21h00 sur les ondes de Planète +

DVD

Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

Greg est obsédé par les jeux vidéo et il ne pense qu’à se rendre au congrès national de geek. Toutefois, les parents de Greg lui apprennent qu’ils doivent tous se rendre en famille à l’anniversaire de leur arrière-grand-mère. À l’aide de ses frères, il essaiera de

truquer le GPS pour se rendre au congrès. *Sortie le 8 août

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

TÉLÉ: #Bitch : Les filles et la violence

Le documentaire #Bitch : Les filles et la violence est rediffusé, ce soir. La réalité est poignante en constatant à quel point l’intimidation est omniprésente chez les jeunes filles entre 13 et 17 ans. Animé par Jasmin Roy, il recueille plusieurs témoignages de victimes de violence et des spécialistes qui travaillent avec les jeunes. *Débute ce soir à 19h00 sur les ondes de Moi & Cie