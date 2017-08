Le gin boréal KM 12 bientôt disponible en SAQ

L’entreprise familiale créée par les frères Jean-Philippe et Benoît Bouchard et leur paternel Serge a dévoilé vendredi l’image de marque du gin boréal KM 12, un spiritueux produit et embouteillé dans un petit local du chemin Price, à Falardeau avec de l’eau filtrée naturellement par les monts Valin et recueillie – comme le nom l’indique – au KM 12 du chemin des monts Valins.

« On voulait quelque chose d’épuré, qui allait parler aux gens qui connaissent bien le Saguenay–Lac-Saint-Jean. On voit le fjord et les monts Valin sur l’étiquette. On voulait quelque chose qu’on n’allait pas retrouver ailleurs. On est les seuls à avoir ce design de bouteille. On est vraiment fier. C’est beaucoup de travail avant d’en arrivé là », ajoute celui qui sera de passage ce matin dans les studios de Salut Bonjour week-end pour présenter son produit au grand public.