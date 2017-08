Les cinq marques de lingerie québécoises les plus hot de l’heure

En plus d’être à la recherche d’un look ultra sexy lorsqu’on achète de la lingerie, on aime qu’elle soit apparente.

On mise donc sur la dentelle, la transparence et le laçage pour donner du punch à une robe basique ou une cami. On arbore même la bralette et le body directement sous une veste!

Si en plus, il est possible d'encourager la mode locale, on dit oui! voici cinq marques de lingerie québécoises incontournables.

The Rylee bondage bralette by For Love and Lemons >> available on alicekass.com and at our pop up at 123 Laurier O til 5pm tonight . . . #forloveandlemons #bralette #downtoyourskivvies #mtlfashion #instalingerie Une publication partagée par A L I C E K A S S (@alicekasslingerie) le 20 Nov. 2016 à 8h40 PST

Alice Kass

Mélangeant confort, style et côté sexy, la lingerie d’Alice Kass figure en première position de notre palmarès.

Parfait pour notre été bipolaire 🙄🙈😍 Denim X #LucetteBra . #Summer #Heat #Cold Une publication partagée par Sokoloff Lingerie (@sokolofflingerie) le 3 Août 2017 à 7h14 PDT

Sokoloff

Cette marque de lingerie se démarque avec sa variété de dessous confectionnés à 100 % à Montréal, des soutiens-gorges aux culottes en passant par les body. La collection d’été est tout simplement sublime, offrant des pièces qui allient confort et féminité. Bref, une compagnie d’ici tellement inspirante!

Une publication partagée par b l u s h (@blushlingerie) le 13 Déc. 2016 à 3h01 PST

Blush Lingerie

Hot depuis 1988, cette marque montréalaise habille toutes les silhouettes, en plus d’offrir des dessous de qualité. Un incontournable!

Bralette Sadok, aussi disponible en rose! 💕 Une publication partagée par Boutique 1861 (@boutique1861) le 4 Août 2017 à 5h19 PDT

La Petite Garçonne

Pour un look romantique à souhait, on opte pour les sous-vêtements de La Petite Garçonne, vendus à la Boutique 1861. Passant de la bralette à la nuisette jusqu’à la culotte haute, vous trouverez la lingerie qu’il vous faut pour séduire votre partenaire.

Une publication partagée par Love & Beyond (@loveandbeyondlingerie) le 2 Juin 2017 à 9h25 PDT

Love & Beyond

Cette nouvelle marque de lingerie québécoise se spécialise dans les bralettes. Vous y trouverez autant des pièces sexy que parfaites pour tous les jours.