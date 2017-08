Louis Domingue tient à sa place en Arizona

Même si les Coyotes de l’Arizona ont acquis le gardien Antti Raanta dans le but qu’il devienne leur numéro un lors de la prochaine saison, Louis Domingue n’entend pas laisser le Finlandais se parader si facilement devant le filet. Que non !

« Il y a une occasion qui s’est créée pour moi. Oui, Antti Raanta est vu comme notre premier gardien et c’est correct comme ça, je vais le soutenir là-dedans, mais ma philosophie ne change pas, a exprimé le portier de 25 ans, vendredi, en marge du Boot Camp qui se tient toute la fin de semaine au Complexe sportif de Sainte-Foy. Je m’en vais au camp pour avoir le plus de matchs possible et aider l’équipe à gagner. Peu importe le rôle que je vais avoir, je vais l’accepter. »

Âgé de 28 ans, Raanta a connu sa saison la plus occupée au cours du calendrier 2016-2017 avec les Rangers de New York, disputant 30 rencontres et maintenant un dossier de 16-8-2, ainsi qu’une excellente moyenne de buts alloués de 2,26.

Le départ de Mike Smith aurait pu ouvrir la porte toute grande pour Domingue à titre de titulaire dans le désert, mais ce dernier n’a pas vu l’acquisition de Raanta comme un désaveu à son égard.

« Non, absolument pas. C’est nouveau pour lui d’être premier gardien et je suis certain qu’il aura besoin de moi comme j’aurai besoin de lui, a assuré l’ancien des Remparts de Québec. Ce n’est pas évident d’être premier gardien dans la LNH. Pour être premier, il faut que tu gagnes. Si tu ne fais pas la job, l’équipe ne te remettra pas devant le filet.

«Pour être un gardien numéro un, ça prend beaucoup de constance, a-t-il poursuivi, corroborant les propos du directeur général de l’équipe, John Chayka, qui a mentionné au repêchage que le Québécois devait afficher plus de régularité dans ses performances. Une fois que j’aurai ma chance, ce sera de la saisir, et je ne crois pas qu’elle va passer souvent. C’est effectivement une grosse année [pour moi].»

Place aux jeunes

Ironiquement, Domingue a vu un tantinet plus d’action que son futur coéquipier l’hiver dernier, présentant une fiche de 11-15-1 en 31 présences devant le filet des Coyotes qui ont été exclus des séries pour une cinquième saison consécutive.

Le départ du vétéran et capitaine Shane Doan manquera à l’équipe, selon Domingue, qui est cependant optimiste en pensant aux nombreux jeunes appartenant à l’organisation voués à un avenir prometteur.

«On va s’en ennuyer, c’est certain, a-t-il souligné. Il apportait beaucoup à l’équipe, et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir [...] Il a eu une carrière exceptionnelle qui a déteint sur bien des joueurs de l’organisation.»

Nouvel entraîneur

L’un de ces nombrils verts est Dylan Strome, renvoyé chez les juniors après avoir disputé sept matchs en début de campagne. À Érié, Strome a récolté 22 buts et 75 points en 35 rencontres.

«Les jeunes sont censés apporter de l’énergie. Ça va être beau à voir, car on a beaucoup de bons jeunes et il s’agit juste de voir comment l’alignement va prendre ensemble», a dit Domingue, également impatient d’amorcer le nouveau chapitre sous l’ère de l’entraîneur Rick Tocchet, embauché pour remplacer Dave Tippett.

Nouveau départ pour Huberdeau et les Panthers

Les Panthers de la Floride présenteront un visage bien différent à l’automne. Pour Jonathan Huberdeau, cela signifie aussi un nouveau départ après avoir raté une majeure partie de la dernière année en raison d’une blessure à un pied.

«Être en santé est le point numéro un, a avoué le patineur de Saint-Jérôme qui a pris part à 33 rencontres l’an dernier, amassant 26 points. Ensuite, il faut avoir un bon début de saison. C’est vraiment important d’avoir un bon début de saison dans cette ligue. L’an passé, on est revenus près des séries, mais on a ensuite arrêté de gagner. Ça a été difficile avec tous les changements et il faut oublier ça.»

Dire que la saison précédente a été mouvementée serait un vulgaire euphémisme dans le cas des Panthers, qui ont congédié leur entraîneur avant de redonner le poste de directeur général à Dale Tallon puis de changer à nouveau leur homme derrière le banc après avoir raté la danse printanière. Adjoint chez les Sharks au cours des deux dernières saisons, Bob Boughner a été nommé comme pilote en juin.

«Tu ne veux jamais penser à cela en tant que joueur [les changements], tu joues au hockey et tu veux gagner, mais c’est notre job de ne pas s’en occuper. Ce n’est pas ça qu’on a fait. On devra avoir une meilleure chimie et le prouver ensemble sur la patinoire.»

Heureux pour Marchessault

Huberdeau, qui entamera déjà une sixième campagne sous le soleil floridien, s’est dit déçu du départ de Jonathan Marchessault, sélectionné au repêchage d’expansion par les Golden Knights de Vegas. Auteur de 30 buts, ce dernier a été le meilleur buteur des Panthers.

«Jonathan a été fantastique pour nous l’an passé et j’étais content qu’il produise comme ça, a louangé l’athlète de 24 ans. En tant que Québécois, c’est difficile de voir partir un gars comme ça, on était devenus amis. Mais ça fait partie du hockey et je lui souhaite la meilleure des chances à Vegas.»

Dans la même veine, l’ancien des Sea Dogs avoue être étonné qu’aucune équipe n’ait encore fait confiance au vétéran Jaromir Jagr, qui espère toujours décrocher une nouvelle entente malgré ses 45 ans. L’action reprend à 11 h samedi au Boot Camp.