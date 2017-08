Sur les traces de papa

«Mon père n’a jamais voulu que je sois une sprinteuse comme lui», dévoile Katherine Surin, la fille de 21 ans de l’ex-athlète olympique, Bruny Surin. Sa mère Bianelle Legros, seconde.

«On trouvait que Katherine était trop jeune pour le track and field et on l’a inscrite au tennis. À l’âge de 15 ans, on s’est rendus à l’évidence qu’elle voulait courir, même si Bruny était en désaccord. Depuis toute petite, elle aime courir. On a donc accepté ses choix et, aujourd’hui, elle est une excellente sprinteuse», raconte Mme Legros, aux côtés de sa fille et de son mari, au cocktail d’ouverture de la Coupe Rogers, lundi dernier.