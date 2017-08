Un trip à trois en famille

TROIS-RIVIÈRES | Sur scène, Michel Barrette aime raconter des histoires qu’il vit au quotidien en y ajoutant évidemment une bonne dose d’humour.

Sa première participation au Grand Prix de Trois-Rivières, qui s’est amorcé vendredi, pourrait sans doute lui servir d’inspiration pour alimenter son nouveau spectacle.

L’humoriste et ses deux fils, Nicolas et Martin (24 et 27 ans respectivement), sont réunis en Mauricie en fin de semaine, alors que tous trois sont engagés dans la Coupe Nissan Micra, une série monotype qui regroupe une trentaine de pilotes.

« Ce sont les plus beaux moments de ma vie, a-t-il relaté en entrevue au Journal. Je réussis à partager ma passion avec mes deux fils. Que demandez de mieux ?

« J’aime les voitures, j’en collectionne, poursuit-il. De me retrouver en course avec eux et de les affronter sur un circuit, c’est magique. Mais c’est aussi unique. Je ne connais aucune catégorie au Canada où le père et ses deux fils font partie de la même épreuve. »

Ce trip à trois, les Barrette l’ont d’abord vécu pour la première fois au circuit Mont-Tremblant il y a deux semaines.

Non sans une certaine frayeur.

Les deux premiers virage du majestueux circuit des Hautes Laurentides qui, à deux occasions (1968 et 1970) a été l’hôte du Grand Prix du Canada de F1, sont particulièrement intimidants.

Les Barrette ont pu d’ailleurs le constater alors que, fait cocasse, les trois membres de la famille ont été impliqués dans le même accident qui a détruit deux voitures.

Le paternel a été un témoin privilégié de la scène qui s’est déroulée après la ligne droite de départ/arrivée.

« Mon fils Nicolas était devant Frédéric Bernier, Martin et moi, souligne Michel. Je vois Nicolas partir en dérapage, on devait rouler à environ 160 km/h. Il réussit à récupérer sa trajectoire de course, après avoir dérapé une deuxième fois, mais de l’autre côté.

« Bernier, lui, lève le pied pour éviter la casse, mais c’est le pire endroit pour ralentir parce que la voiture est déséquilibrée. Il part en tête-à-queue et se retrouve face à face avec mon autre fils, Martin, qui n’a pas pu l’éviter.

« Moi, je suis derrière et je ne veux pas frapper Martin. Je ralentis à mon tour et je frappe le garde-fou. J’ai dû arracher une centaine de pieds de clôture. La voiture a été soulevée avant de frapper un autre garde-fou de l’autre côté. »

Deux voitures amochées

Si aucun pilote n’a été heureusement blessé, les dommages ont été importants. Il aura fallu trouver en effet deux autres voitures pour participer au Grand Prix de Trois-Rivières.

« On a été les trois impliqués dans le même accident, a indiqué Michel, J’imagine que c’est aussi une première. »

De retour dans les paddocks, Michel n’avait toutefois pas perdu le sourire.

« Moi qui aime raconter des histoires, en voilà une très bonne que je vais garder, dit-il. On était pas un, pas deux, mais les trois concernés.

« Les accidents font partie de la course, fait-il remarquer. Je souhaite juste qu’ici à Trois-Rivières, on va avoir encore nos trois voitures dimanche soir. »

Quarante ans plus tard

Michel Barrette, âgé de 60 ans, vient assister au Grand Prix de Trois-Rivières depuis une quarantaine d’années.

« C’est ici, dit-il, que mon rêve de courir dans une série monotype a commencé, à une époque où Jacques Villeneuve (le frère de Gilles), Richard Spénard, Marc Dancose et tous les autres étaient inscrits dans la série Honda (appelée à l’époque le Volant Québécois).

Ces gars commençaient au moment où Gilles Villeneuve avait accédé à la F1.

« J’ai failli faire ma première saison cette année-là [en 1980]. Je courais avant en stock-car à Saint-Félicien. Je venais de me marier, mais ma femme détestait la course. »

Quand il lui a confirmé ses intentions de courir en Volant québécois, il a dû faire un choix.

« Elle m’a dit c’est moi ou la course, dit-il. J’ai choisi... ma femme. L’automne suivant, on se laissait. Et dire que j’avais trouvé ma voiture et le financement auprès des commanditaires. »

« Quarante ans plus tard. Je me retrouve au Grand Prix de Trois-Rivières pas assis dans les tribunes, mais sur la piste. À bord d’une voiture de course. C’est 40 ans de rêve qui vont se réaliser, avoue-t-il. Je n’aurais jamais cru que j’étais pour y courir et surtout avec deux de mes fils. »

L’artiste québécois a deux autres garçons, le comédien Olivier Barrette (33 ans) qui n’a aucun intérêt pour les voitures (il n’en possède pas d’ailleurs) et le plus jeune, Jonathan, âgé de dix ans.

Un sourire d’enfant pour Martin Barrette

« Dès l’âge de trois ans, j’aimais me faire photographier à l’intérieur des voitures de papa et j’étais toujours souriant », raconte Martin Barrette qui a eu l’immense privilège de faire quelques de tours de piste vendredi matin à bord d’un stock-car piloté par nul autre que son père Michel.

« J’ai vécu une sensation incroyable, a-t-il renchéri. Le bruit de la voiture est venu me chercher. J’ai pleuré de joie sous mon casque. Mon sourire était semblable à celui de mes trois ans. J’ai vécu le plus beau quart d’heure de ma vie. »

Martin s’est rendu compte, dès ses premiers tours de roue à Trois-Rivières, que le tracé était particulièrement difficile.

« C’est une piste extrême, prétend-il. Contrairement au Mont-Tremblant, il n’y a pas d’échappatoires. Ce sont plutôt des murs. Il n’y a aucune place à l’erreur. »

De son côté, Nicolas s’est dit très flatté de courir à Trois-Rivières, lui qui est actuellement la recrue par excellence à la mi-saison en Coupe Nissan Micra.

« C’était notre objectif d’être prêt pour le Grand Prix de Trois-Rivières, c’est le plus gros événement de l’année. Et pour moi, c’est une fierté d’y courir avec mon frère et mon père. »

En spectacle

Initialement, Michel Barrette avait été invité à présenter le chanteur Kevin Bazinet qui offrira son tour de chant samedi soir dans la zone portuaire à Trois-Rivières.

« Je ne devais pas faire de spectacle, mais plutôt rester que quelques minutes sur la scène, a indiqué l’humoriste. Mais c’est dur de faire cinq ou 10 minutes. Quand je commence, je n’arrête plus. Je ne ferai pas deux heures, mais probablement un bon trois quarts d’heure... »