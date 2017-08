Une ado de 14 ans manque à l’appel

LONGUEUIL – La police de Longueuil demande l’aide du public pour retrouver une adolescente qui manque à l’appel depuis mercredi.

Selon les autorités, Vanessa Rodriguez-Fernandez, 14 ans, a été vue à Brossard pour la dernière fois cette journée-là. On pense qu’elle pourrait se trouver dans la région de Montréal ou de Toronto.

Mesurant 1 m 53 (5 pi) et pesant 47 kg (100 lb), elle a les yeux bruns et les cheveux longs, bruns et frisés.

Toute information pouvant permettre de la retrouver doit être transmise au 911.