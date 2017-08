Une Ferrari abordable, vraiment une bonne idée?

Afin d’offrir une voiture plus abordable et de percer un nouveau marché, Ferrari envisage de ramener la Dino. Dans la gamme du constructeur italien, elle se positionnerait sous la California T qui est actuellement la porte d’entrée.

Il y a quelques années, on avait même entendu des rumeurs au sujet d’un projet de coupé à moteur V6 en position centrale arrière.

Mais en ce moment, au sein de la direction, on ne s’entend pas.

D’un côté, on appuie le retour d’une Dino en se justifiant avec la thèse de l’augmentation de la rentabilité. On avance l’idée selon laquelle on augmenterait le volume de véhicules vendus annuellement en ajoutant un modèle plus accessible à la gamme. C’est entre autres ce qu’ont fait Porsche avec la Boxster et Maserati avec la Ghibli. Sans parler des VUS. C’est un autre débat chez Ferrari depuis que Sergio Marchionne, PDG de FCA a annoncé qu’ un VUS arriverait probablement un jour ou l’autre

De l’autre côté, on craint que le prestige de la marque soit dilué en proposant une voiture plus accessible. Et on sait tous que l’image d’une marque comme celle-ci est infiniment précieuse. On se défend aussi en affirmant qu’il y a actuellement une relève en ce qui a trait à la clientèle chez Ferrari. La richissime jeunesse asiatique n’a d’yeux que pour la marque au cheval cabré.

Au cours de l’année 2018, une décision sera prise à cet effet. On est tout aussi impatient que vous de connaître l’orientation qu’empruntera Ferrari.

