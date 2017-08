Une soirée mémorable au Stade Uniprix

Jeudi soir dernier, je me suis promené dans les coulisses du Stade Uniprix dans la cadre de la Coupe Rogers. Les amateurs de tennis que j’ai croisés avaient hâte d’assister à l’affrontement entre le Canadien Denis Shapovalov et Rafael Nadal. Ce fut une soirée mémorable, car les gens ont été éblouis par la performance du jeune Canadien et émerveillés par sa victoire.

