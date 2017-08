Bopanna et Dodig affronteront Herbert et Mahut en finale du double

MONTRÉAL | L’Indien Rohan Bopanna et le Croate Ivan Dodig se frotteront aux Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, dimanche, en ronde ultime du tournoi de double masculin de la Coupe Rogers.

Il s’agira d’une première finale pour Bopanna et Dodig, septièmes favoris, qui forment équipe pour la deuxième fois seulement. Samedi après-midi, en demi-finale, ils ont sauvé deux balles de match face au Sud-Africain Raven Klaasen et à l’Américain Rajeev Ram, sixièmes têtes de série, pour finalement l’emporter en trois manches de 4-6, 7-6 (8) et 11-9.

Avec son nouveau partenaire, Dodig tentera de remporter un deuxième titre consécutif en double à la Coupe Rogers, lui qui avait triomphé l’an dernier à Toronto avec le Brésilien Marcelo Melo.

Dans l’autre demi-finale, Herbert et Mahut, ont eu le meilleur face à l’Autrichien Oliver Marach et au Croate Mate Pavic, huitièmes favoris, en deux manches de 7-5 et 6-3.

Les Français, cinquièmes têtes de série, ont profité des ratés de leurs opposants au service pour les briser à trois reprises. Ils ont bouclé la rencontre en 1 h 18 min.

Herbert et Mahut sont en quête d’un deuxième titre cette saison et d’un neuvième en carrière.