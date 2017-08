Quelques femmes enceintes se sont présentées à la frontière et ont accouché. Et les enfants représentent près de la moitié des illégaux. Nous sommes confrontés à un problème humanitaire de taille.

Plus de la moitié de ces personnes seront expulsées du Canada à la fin de l’exercice. Dans un an, compte tenu du nombre de dossiers. Probablement plus, si la tendance se maintient à la frontière jusqu’à l’hiver. Et ceux qui feront appel du rejet de leur demande de réfugiés bénéficieront de quelques années de plus au Canada. Un certain nombre disparaîtra sous les radars.