Coupe Rogers de Toronto: Simona Halep passe en demi-finale

La Roumaine Simona Halep a défait la Française Caroline Garcia en deux manches de 6-4 et 6-2, samedi, en quart de finale de la Coupe Rogers de Toronto.

La championne en titre de l’événement affrontera dans le carré d’as l’Ukrainienne Elina Svitolina, tombeuse de l’Espagnole Garbine Muguruza.

Deuxième tête de série, Halep a eu besoin de 71 minutes pour disposer de la 21e raquette de la WTA, et ce, même si elle a été dominée 4-1 au chapitre des as. En revanche, la gagnante a réalisé trois bris en sept occasions et n’a pas concédé son service une seule fois. La détentrice de 15 titres en carrière sur le circuit professionnel a commis quatre doubles fautes, comparativement à trois pour Garcia.

Cette dernière a mis la main sur 49 des 116 points joués.

Une longue bataille

Dans l’autre duel des quarts du jour, Svitolina a mis 2 h 08 min pour venir à bout de la quatrième favorite. Malgré six doubles fautes – deux fois plus que la joueuse hispanique – et un pourcentage de réussite de 51 % sur ses premiers services, elle a eu le dessus 92-85 pour le total de points enlevés. La cinquième tête de série a aussi réussi sept bris en 12 opportunités.

Muguruza a de son côté pris le service adverse six fois en neuf occasions.