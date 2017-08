Départ timide pour l'International de montgolfières

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | Est-ce dû à l'annulation de l'envolée des ballons et aux conditions météo incertaines que la 34e édition de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est amorcée, samedi soir, sans grand éclat?

Peu importe. Les gars de Dubmatique, venus présenter leur dernier spectacle de l'été après une absence de 19 ans au festival, ont été confrontés à un parterre clairsemé et à une foule modeste à leur arrivée sur scène, sous un ciel menaçant.

Malgré une aisance sur scène, le duo formé de Jérôme-Philippe Bélinga et Ousmane Traoré – alias Disoul et OTMC – n'a pas été appuyé par un public très actif ni très bruyant.

En piste

Souhaitant faire de cette soirée «une énorme piste de danse», Dubmatique a lancé les festivités avec l'entraînante «La vibe» et a enchaîné avec «Ladies Night».

Des rythmes entraînants qui n'ont par contre pas provoqué un mouvement de masse.

Le duo hip-hop a prouvé qu'il n'a pas perdu son aisance en direct, bien qu'il se soit éloigné des projecteurs il y a déjà longtemps.

Il s'est même permis certains clins d'oeil à l'époque où ses chansons résonnaient au sommet des palmarès, revisitant même quelques instants le «tube» «Ces soirées-là» de Yannick.

Le choriste de Céline

Bélinga et Traoré ont été appuyés par plusieurs invités, dont un danseur de breakdance et le boxeur Jean Pascal qui est apparu quelques secondes... sans explication.

Pour remplacer Nodeja sur «Plus rien n'est pareil», ils ont également accueilli Barnev Valsaint, choriste régulier de Céline Dion depuis près de 20 ans. «Si ce soir on est là, c'est grâce à ce gars-là», a précisé OTMC.

Au final, c'est une prestation honnête de 70 minutes, comprenant une quinzaine de chansons, que Dubmatique a livrées sans la colère de dame Nature. Mais il manquait de chaleur et une participation du public pour faire de ce rendez-vous quelque chose de magique.

Wyclef Jean en renfort

C'est donc à Wyclef Jean, qui a mis fin à une disette de huit ans sans visite à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'est revenu le mandat de relancer la soirée. Au moment d'écrire ses lignes, la star – affublée de grosses lunettes de soleil et habillée d'une chic chemise blanche – avait pris un peu de retard sur l'horaire prévu si bien qu'il n'avait été possible d'entendre qu'une pièce surmontée de «Ready or Not», succès de son défunt groupe, The Fugees.

Par contre, l'intensité et le rythme avaient déjà monté d'un grand.