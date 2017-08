Des femmes remarquables

On profite de la réédition de ce remarquable roman signé Barbara Pym pour vous faire découvrir l’une de nos écrivaines britanniques préférées. Car tel que le soulignait en 1977 un journaliste du Times, elle fait – hélas même encore aujourd’hui – partie des « auteurs les plus injustement méconnus du 20e siècle ».

Avec ce livre, dont la première édition date de 1952, on quitte ­instantanément la frénésie du 21e siècle pour revenir à l’époque où les femmes qui n’avaient pas ­réussi à se trouver un mari sitôt leurs études terminées étaient ­considérées comme des vieilles filles.

Appartenant à cette ­catégorie généralement associée à une nature effacée et à un physique ingrat, ­Mildred Lathbury, 30 ans, partage donc l’essentiel de son temps entre un organisme ­venant en aide à de vieilles dames dans le besoin et l’église de son ­quartier. Une vie « bien remplie » qui convient ­parfaitement à Mildred, cette ­dernière pouvant ­ensuite se ­retrancher dans le calme de son ­modeste appartement ­impeccablement tenu.

Changement drastique

Lorsque la respectable ­locataire avec qui elle avait ­l’habitude de partager les cabinets d’aisance sera remplacée par un jeune couple apparemment très mal assorti, son quotidien changera du tout au tout. D’abord parce qu’elle devra souvent intervenir en faveur de l’un ou de l’autre, mais aussi parce qu’une bonne tasse de thé servie à point nommé ne pourra pas toujours arranger les choses.

Combinant élégance surannée, ­ironie et humour typiquement british, un Barbara Pym qui mérite vraiment d’être redécouvert, même s’il est aux antipodes des « pages-­turner » ­d’aujourd’hui.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les cuisines du grand Midwest

Photo courtoisie

Eva Thorvald a eu la chance d’avoir un papa qui, dès les premiers jours de sa vie, a boudé les pots de bébé du commerce pour lui préparer guacamole maison, houmous, purée de ­betteraves ou épaule de porc haché. Ce qui explique en partie pourquoi, une fois adulte, Eva deviendra un grand chef, la cuisine étant pour elle le meilleur moyen de renouer avec ses plus beaux souvenirs d’enfance. Un vrai régal.

Révolution tome 2

Photo courtoisie

Évidemment, mieux vaut commencer par la lecture du premier tome, qui raconte comment trois hommes aussi différents que ­Camille Desmoulins, Georges Jacques Danton et ­Maximilien de ­Robespierre ont pu se rencontrer et ­décider de ­révolutionner l’Histoire de France. Car avec ce tome-ci, on ­découvrira de quelle façon tout ça a fini... Une œuvre ­magistrale, Hilary Mantel étant ­particulièrement douée pour faire revivre le passé.

Petit guide de la science-fiction au Québec

Photo courtoisie

Quel a été le tout premier roman de science-fiction ­québécois ? À qui doit-on Némoville, un livre dont ­l’histoire a directement été inspirée par les récits de Jules Verne ? Quelles ont été les œuvres les plus marquantes d’Élisabeth Vonarburg ou d’Esther ­Rochon ? Un guide qui répond à toutes ces questions – et bien d’autres encore ! – en dressant un portrait assez complet de ce petit univers littéraire.

Mon bullet carnet

Photo courtoisie

Avec la rentrée scolaire qui arrive à grands pas, de très nombreux parents commencent sûrement à se demander de quelle façon ils pourraient, cette année, réussir à mieux s’organiser. Ce carnet pourrait être l’une des solutions, en permettant de réunir sous un même couvert des idées de sortie, des ­objectifs personnels, des films à voir, des anniversaires à ne pas oublier, une liste de choses à faire et autres.

FRISSONS GARANTIS

Photo courtoisie

Pourquoi changer une recette qui a fait ses preuves ? C’est sûrement ce qu’a dû se dire ­l’Allemand ­Mario Giordano, puisqu’on ­retrouve dans ce livre tous les ­ingrédients ­(symboles anciens, codex ­poussiéreux, secrets religieux, etc.) qui ont assuré le succès du célèbre Da Vinci Code de Dan Brown... à cette différence près : au lieu d’être professeur de symbologie, le ­héros, Peter Adam, est un journaliste spécialiste du Vatican. Raison pour laquelle il a été envoyé d’urgence à Rome, le successeur de Jean-Paul II ayant brusquement renoncé à sa charge de Père de la chrétienté sans fournir la moindre explication. Plus curieux encore, ce dernier a mystérieusement disparu le jour suivant et depuis, bon nombre de ses proches collaborateurs ont ­sauvagement été assassinés.

Faisant partie des rares personnes en qui le chef exorciste du Vatican a pleine confiance, Peter Adam sera ainsi chargé de retrouver l’ancien souverain pontife, lui seul pouvant les éclairer sur le vaste complot menaçant l’ensemble de l’Église catholique. Car hélas, tout porte à croire qu’une très sombre confrérie œuvre maintenant dans l’ombre pour mettre un terme au monde tel qu’on le connaît.

Construit façon roman-feuilleton (des chapitres courts dont la chute parvient presque toujours à nous surprendre), un thriller efficace qui se dévore avec plaisir... si on n’est pas trop friand d’originalité.