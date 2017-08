«Dr. Justin»?!

Un des aspects les plus lamentables de notre époque est cette survalorisation du vedettariat superficiel et de l’image.

Il n’est pas nécessaire d’avoir accompli quoi que ce soit de remarquable. On veut être connu, point à la ligne.

Dans les cas les plus extrêmes, cela donne des phénomènes comme les Kardashian : on les connaît parce qu’elles font leur autopromotion à temps plein, n’ayant pour seul talent que celui de savoir faire parler d’elles.

On aurait pu espérer que l’institution universitaire résiste à ce culte du vedettariat niaiseux et qu’elle accorde ses honneurs à ceux qui ont accompli réellement quelque chose.

Juste avant que j’y arrive, l’Université d’Édimbourg, l’une des plus prestigieuses de la Grande-Bretagne, décernait un doctorat honorifique à Justin Trudeau.

C’est tout à fait honorable, mais il n’y a pas là matière à reconnaissance doctorale non plus.

Je ne prétends pas non plus que ces titres honorifiques doivent être réservés à des sommités du monde académique.

Remarquez que j’ai souvent soupçonné des universités de décerner ces titres à des riches personnes auxquelles on demandera ensuite de contribuer financièrement.

On pourra me rétorquer qu’un Prix Nobel fut décerné à Barack Obama en 2009, alors qu’il n’avait jusque-là que prononcé de beaux discours.

Mais à la limite, on pourrait plaider qu’être le premier Afro-Américain élu président des États-Unis était un authentique exploit et envoyait un message fort.

Dans le cas de Justin Trudeau, il est né au troisième but et est devenu premier ministre largement à cause de son nom de famille.