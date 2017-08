Kristof Rasovszky champion de la Traversée internationale du lac Mégantic

Le Hongrois Kristof Rasovszky a enlevé les honneurs de la Traversée internationale du lac Mégantic, samedi, au terme d’une finale des plus serrées.

L’Européen a traversé la distance en 1 h 58 min 18 s, devançant l’Italien Federico Vanelli par environ trois secondes.

Allan Do Carmo a complété le podium.

Le meilleur Canadien a été Xavier Desharnais, qui a présenté un chrono de 1 h 58 m 52 s.

Chez les femmes, la Brésilienne Ana Marcela Cunha a été sacrée championne de l’évènement pour une deuxième fois. Elle a affiché un temps de 2 h 06 m 12 s.

L’Italienne Rachele Bruni a pris la deuxième place, tout juste devant sa compatriote Arianna Bridi.

La Canadienne Daphnée Demers a franchi le parcours en 2 h 14 m 03.

Les organisateurs étaient ravis du spectacle offert par les concurrents ainsi que de la réponse des amateurs.

«Nous sommes vraiment heureux d’avoir vu la réponse de la foule lors de l’arrivée des nageuses et nageurs, a mentionné la directrice des compétitions Alexandra Désilets dans un communiqué. De plus, la température a été de notre côté cette année. Nous sommes comblés d'avoir reçu un nombre record de nageurs cette année qui ont offert une des courses les plus serrées de l’histoire de la Traversée. Nous travaillons fort pour avoir les meilleurs athlètes de nage en eau libre et nous sommes heureux d'avoir pu accueillir 40nageurs pour cette 11e édition. Notre compétition est de plus en plus connue et réputée à travers le monde, c’est une grande fierté pour nous.»