La forêt québécoise sera chamboulée par le réchauffement climatique, alors que certaines essences comme l’érable à sucre, l’épinette noire et le pin gris risquent de disparaître du sud du Québec.

Les spécialistes du gouvernement du Québec prévoient qu’en 2050 le climat de la région de Portneuf ressemblera à celui de l’État de New York et la forêt mixte sera présente jusqu’à la hauteur de Rimouski. Au jeu du réchauffement, certaines essences gagnent, d’autres perdent.

« Le pin gris, avec des conditions favorables à sa présence sur seulement 3 % de son aire de répartition », sera l’essence la plus touchée par ces bouleversements.

Au sud du Québec, à Montréal, Laval et en Montérégie, plus d’une dizaine d’essences d’arbres comme l’érable à sucre ou le bouleau jaune, végétal emblématique du Québec, deviendront vulnérables et « pourraient perdre l’ensemble de leur habitat dans la région ».